人民网华盛顿3月14日电 （记者李志伟）3月13日，中国驻美国大使谢锋应邀向“春天里的中国”全球媒体对话会美国专场发表致辞，结合对话会主题“投资中国，共享发展”，宣介中国经济发展光明前景，强调信心赛过黄金，合作创造未来。

谢锋说，中国机遇不能错过，投资中国的前景更加广阔。中国仍是全球投资热土，去年新设外资企业数量增长39.7%，法国、英国、荷兰实际对华投资分别增长84.1%、81%、31.5%。拿着显微镜放大中国经济的问题，解决不了自身的挑战；把电动车看作“带轮子的智能手机”，起重机当成“特洛伊木马”，将陷入越滥用国家安全越不安全的循环；把“去风险”搞成“去中国”，就是将机遇拱手让人，只会导致双输多输。7万多家美企在华投资兴业，中美经济连筋带骨，强行脱钩将伤筋动骨。

谢锋指出，中美元首在旧金山成功会晤，不仅推动中美关系止跌企稳，而且明确了共同努力的“旧金山愿景”。希望美方同中方相向而行，汇聚交流合作的正能量，构筑排除干扰的防波堤，按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则，让“旧金山愿景”照进现实，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。最是一年春好处，春天里的中国生机盎然，中美经贸合作空间广阔。欢迎更多美国企业投资中国、深耕中国市场，也希望各界朋友发挥桥梁作用，促进两国沟通交流和相互理解，用中美合作激活全球经济的一池春水，开创世界未来的春色满园。

此次对话会由中央广播电视总台北美总站、联合国总站主办。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，美国前驻华大使博卡斯、中国驻芝加哥总领事赵建等分别发表致辞。堪萨斯州前州长科尔耶，芝加哥市前市长莱特富特、前副市长梅叶卡，伊利诺伊理工大学校长埃昌巴迪等美各界人士出席。

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