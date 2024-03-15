人民网伦敦3月14日电 （余颖）3月11日至22日，深圳交响乐团英国巡演正在英国伯明翰、伦敦、曼彻斯特、爱丁堡等8个主要城市火热进行，其中伦敦站演出于13日晚在伦敦卡杜甘剧院举行，带给英国观众一台盛大的音乐飨宴。

演出现场。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞应邀出席伦敦站开幕仪式，深圳振兴交响乐发展基金会主席马蔚华，英中企业家协会文艺委员会主席瑞·阿姆斯特朗，亚洲之家总裁史蒂芬·格林勋爵，英中贸易协会荣誉主席詹诚信勋爵，英国中国商会主席、中国银行伦敦分行行长方文建，深圳交响乐团艺术委员会主席聂冰，以及深圳交响乐团副团长罗滨等中英嘉宾参加。

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

郑泽光在致辞中对深圳交响乐团首次来英巡演表示祝贺，向支持此次巡演的中英人士和机构表示感谢。他表示，希望中英文化艺术界加强交往与合作，为增进两国人民友好注入新的活力。

据主办方介绍，此次在组织和经纪机构专业的国际化市场运作下，深圳交响乐团成为第一支大规模被纳入英国八大主流剧院音乐季的国内乐团，实现了国内文化艺术领域的新突破。

当晚演出是深圳交响乐团此次在英国八个城市巡演的第二站。在该团音乐总监兼首席指挥林大叶执棒下，乐团携手中国大提琴家聂佳鹏、英籍小提琴家塔米辛·韦利·科恩，演奏了谭盾《卧虎藏龙》、肖松《音诗》、圣桑《引子与回旋随想曲》，以及雷斯皮基的《罗马的喷泉》《罗马的松树》等中外名作，并在观众热烈掌声与欢呼声中返场加演了《高山青》《友谊地久天长》《掀起你的盖头来》等名曲，为观众献上了一场中外文化交融的音乐盛宴。音乐总监林大叶表示，将深圳交响乐团带到英国，是我长久以来的愿望，今晚观众发自内心的赞叹给了乐团成员很大的鼓舞。

演出现场。人民网 郭锦标摄

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