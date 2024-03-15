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庆祝中国与多米尼克建交20周年招待会举行

2024年03月15日09:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢3月13日电 （记者陈一鸣、宋亦然）罗索消息：当地时间3月13日，庆祝中国与多米尼克建交20周年招待会在中国驻多米尼克大使馆举行。招待会由多米尼克政府和中国驻多大使馆共同举办，多米尼克总统伯顿夫妇，总理斯凯里特夫妇，前总统萨瓦林夫妇、威廉姆斯夫妇，外长亨德森夫妇以及多内阁部长、议会议员等政要和官员，中国驻多米尼克大使林先江和大使馆全体外交官，驻多外交使团代表、多各界友好人士、当地中资机构和华侨华人代表以及媒体记者等近300人出席活动。

招待会在中多两国国歌中拉开序幕，现场播放中国驻多大使馆制作的中多建交20周年宣传片，介绍两国关系史上各领域重要合作成果。

中国驻多米尼克大使林先江在中国建交20周年招待会上致辞。中国驻多米尼克大使馆供图

中国驻多米尼克大使林先江在中国建交20周年招待会上致辞。中国驻多米尼克大使馆供图

林先江在致辞中表示，20年前，中多建交翻开了两国人民交往的崭新一页，成就了一段大小国家平等相待、合作共赢的友谊佳话。20年来，两国关系稳步发展、走深走实。两国彼此尊重国家独立、主权和领土完整，相互支持涉及各自核心利益和重大关切的问题。20年来，务实合作惠及人民、硕果累累。双方在“一带一路”合作框架下，在农业、医疗卫生、教育、基础设施、防灾减灾等领域加强合作，为两国民众造福，成果斐然。20年来，两国人文交往日益紧密、有声有色。相继成立的孔子课堂与多中友协为民间交流构建平台，双方民众以各种方式相亲相近、互学互鉴，为两国民心相通贡献力量。

林先江表示，站在新的历史起点上，中多关系注定将继往开来、不断向前。双方要全面落实两国领导人达成的重要共识，进一步加强中多命运共同体建设，推动高质量共建“一带一路”走深走实，携手构建人类命运共同体，深化两国间人文交往，让中多友谊历久弥新，更好地造福两国人民。

多米尼克总理斯凯里特在中多建交20周年招待会上致辞。中国驻多米尼克大使馆供图

多米尼克总理斯凯里特在中多建交20周年招待会上致辞。中国驻多米尼克大使馆供图

斯凯里特在致辞中代表多政府和人民诚挚祝贺多中建交20周年，表示作为两国外交关系的开创者，自己感到无比自豪和感激。自建交以来，多中两国在基础设施、医疗卫生、农业和教育等各领域紧密合作，取得了丰硕成果。在中方的支持与帮助下，多经济社会稳步发展，百姓从务实合作项目中获得实惠。特别是在多深陷玛丽亚飓风和新冠疫情困境时，是中国第一个伸出援手，为多灾后重建复苏发挥了关键作用，多方对此表示衷心感谢。

斯凯里特表示，多中两国拥有相近的价值观，是志同道合、相互尊重的真朋友。多方将始终恪守一个中国原则，支持中国和平统一事业，反对任何试图贬低中国在促进全球发展、和平与安全方面所作努力的行径。多方愿同中方一道进一步推进中多命运共同体建设，推动全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，在共建“一带一路”倡议框架下强化各领域合作，在新时代携手构建人类命运共同体，以更深层次合作推动两国关系再创新高，为两国人民以及全世界带来繁荣、和平和进步。

当地时间3月13日，庆祝中国与多米尼克建交20周年招待会在中国驻多大使馆举行。中国驻多米尼克大使馆供图

当地时间3月13日，庆祝中国与多米尼克建交20周年招待会在中国驻多大使馆举行。中国驻多米尼克大使馆供图

招待会开始前，与会来宾饶有兴致地观看了中华文明国际形象最新网宣片《CHN》以及其他中国宣传片，并在交流中对两国建交20周年表达热烈祝贺。

(责编：贾文婷、常红)

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