人民网柳州3月15日电 （袁蒙、周琳佳、苏缨翔）近日，中国国际新闻交流中心外国记者团的13名记者走进广西柳州代表企业——柳工机械股份有限公司（简称“柳工”），近距离感受柳州作为一座工业名城，在推动中国式现代化发展方面作出的贡献。

走进柳工某展厅，放置在角落的5G智能遥控电动装载机体验椅吸引了外国记者们的注意，大家都跃跃欲试。来自阿根廷公共电视台的主持人兼记者科帕利·巴布罗成为了第一名体验者。在相关技术人员的指导下，巴布罗小心翼翼地握住操作杆、脚踩引擎，随着电子显示屏上的的机械大臂抬起、落下，这次“隔空”作业顺利完成。

“这是我第一次驾驶装载机，是一次很特别的体验。对人们来说这项技术很伟大。”谈及这次体验，巴布罗激动地说：“就像是（在玩）电子游戏，但这是真的。”

据了解，该款电动装载机使用的5G智能遥控技术可以操控2000多公里外的装载机进行作业，驾驶员在后端远程遥控作业，可以有效避免恶劣工作环境对人身安全、健康等造成的潜在风险。

自1966年推出第一台现代化轮式装载机起，经过几十年来的努力和创新，如今柳工已然成为全球电动化产品系列最多、技术最成熟的领先企业，并成功将电动化、智能化的高端装备大规模推向全球市场，成为行业绿色“智”造新标杆。目前，柳工在全球拥有20多个制造基地，17000多名员工，5个研发基地，产品遍布170多个国家和地区。

(责编：贾文婷、常红)