人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“隔空”作业惊呆外国友人！柳工跑出工业发展加速度

2024年03月15日09:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网柳州3月15日电 （袁蒙、周琳佳、苏缨翔）近日，中国国际新闻交流中心外国记者团的13名记者走进广西柳州代表企业——柳工机械股份有限公司（简称“柳工”），近距离感受柳州作为一座工业名城，在推动中国式现代化发展方面作出的贡献。

走进柳工某展厅，放置在角落的5G智能遥控电动装载机体验椅吸引了外国记者们的注意，大家都跃跃欲试。来自阿根廷公共电视台的主持人兼记者科帕利·巴布罗成为了第一名体验者。在相关技术人员的指导下，巴布罗小心翼翼地握住操作杆、脚踩引擎，随着电子显示屏上的的机械大臂抬起、落下，这次“隔空”作业顺利完成。

“这是我第一次驾驶装载机，是一次很特别的体验。对人们来说这项技术很伟大。”谈及这次体验，巴布罗激动地说：“就像是（在玩）电子游戏，但这是真的。”

据了解，该款电动装载机使用的5G智能遥控技术可以操控2000多公里外的装载机进行作业，驾驶员在后端远程遥控作业，可以有效避免恶劣工作环境对人身安全、健康等造成的潜在风险。

自1966年推出第一台现代化轮式装载机起，经过几十年来的努力和创新，如今柳工已然成为全球电动化产品系列最多、技术最成熟的领先企业，并成功将电动化、智能化的高端装备大规模推向全球市场，成为行业绿色“智”造新标杆。目前，柳工在全球拥有20多个制造基地，17000多名员工，5个研发基地，产品遍布170多个国家和地区。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部