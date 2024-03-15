人民网北京3月15日电 （曹欣悦、苏缨翔、周雨）“全球化意味着承认差异、承认多样性。在平等的基础上，尊重文化的多样性至关重要。只有在尊重多样性、所有倡议都得到尊重的情况下，我们才能相互理解。”北京塞万提斯学院院长伊莎贝尔·塞韦拉在接受人民网采访时如是说。

伊莎贝尔·塞韦拉接受人民网采访。人民网 苏缨翔摄

伊莎贝尔与中国的缘分贯穿她迄今为止的大部分人生。1984年，伊莎贝尔以游客的身份来访中国，大学时期接触到中国语言与文化，让她对中国有了进一步的了解。后来在中国政府和西班牙政府交流奖学金的支持下，她有了来北京交流的机会，先后在北大和中央美术学院学习。从那时起，她对中国的了解和感情日渐浓厚。

毕业后的伊莎贝尔在西班牙的一所大学任教，研究主题是中国艺术文化。2020年9月，伊莎贝尔以塞万提斯学院院长的身份再次来到北京。伊莎贝尔表示：“无论是私人还是工作上，我一直与中国有着重要联结。”在中国任教的经历让伊莎贝尔对文明交流互鉴有了更深的理解。

塞万提斯学院是北京的西班牙文化交流中心。伊莎贝尔表示：“学院组织的文化活动吸引了很多人参加，虽然大家语言不同，却不影响他们对西班牙文化的喜爱。作为西中文化交流的平台，我们将文化推广出去，为双边开展对话提供平台，以促进文化交流，这在全球化的世界中至关重要。”

塞万提斯学院举办文化交流活动。塞万提斯学院供图

2023年3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上，面向世界首次提出全球文明倡议。

谈及全球文明倡议时，伊莎贝尔表示：“生活在全球化的世界中，我们有义务在全球范围内增进相互理解，同时，平等必须被视为基本价值观之一。”

塞万提斯学院作为文化之间、人与人之间的桥梁，既有西班牙汉学研究的书籍区域，也有西班牙语以及中文学习的书籍区域和一些经典西语文学的中文版译著。伊莎贝尔表示：“我们的目标是在各地建立交流平台，增进人与人之间的了解，通过教育、文化让世界变得更好。”

（实习生陈颖欣对本文亦有贡献）

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