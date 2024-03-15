人民网迪拜3月14日电 （记者管克江） 前段时间，位于达曼的沙特瓦哈电力供应有限公司门口，每天早上一上班，一位沙特女工程师就来“打卡”：“供应我方项目的中压设备，现在进展怎样了？需要项目提供什么支持？”这位女工程师名叫卡尔图姆，她的工作是为中企承建的沙特阿美泵站项目对接供应商，确保机器设备等及时到位。

沙特阿美泵站项目由中石化南京工程公司承建，主要对沙特阿美公司的主原油管线进行升级改造，建成投用后，管线的原油传输能力将从现在的每天70万吨提升至100万吨。由于项目横跨沙特东西部，长度约1625公里，大部分站点地处沙漠腹地，周边几乎没有资源，资源调度和管理难度很大。

沙特阿美泵站项目一景。中石化南京工程中东公司供图

卡尔图姆的父亲长期在沙特阿美工作，这让她从小就对石油石化行业充满兴趣。从利雅得一所名校的工商管理专业毕业后，她曾在一家全球知名饮料公司就职。2023年，她凭借优秀的履历和流利的英语，加入了中石化南京工程公司沙特阿美泵站项目部。

“我们的工作是和当地供应商打交道，经常要催对方及时交货。这位小姑娘能把千头万绪的采购工作干好吗？”现场采购经理谢宝强当时还犯嘀咕。没想到，卡尔图姆一入职就表现出巨大干劲，抓住各种机会向中国师傅请教，工作手册里记满了供应商名册、设备型号、催交清单，很快就熟悉了项目采购管理流程。

近年来，在沙特“2030愿景”下，沙特加快实施经济多元化，鼓励更多女性走上工作岗位。卡尔图姆说，她希望用自身的努力和成绩，展现沙特女性的风采。“我父亲和中企有过多次合作。他告诉我，中企队伍不仅专业过硬、技术全面，而且执行能力超强。来中国石化工作后，我也被团队的奋斗精神感染。要做就做最好！”

生产中压设备的沙特瓦哈电力供应公司厂家距离卡尔图姆的住处有100多公里。为了确保设备顺利交付，卡尔图姆在附近临时租了一套房，每天和厂家紧密对接生产计划。卡尔图姆的执着打动了厂家。负责人纳西尔表示，卡尔图姆不仅沟通协调能力强，还很注重细节。她不仅每天去车间查看生产进度，还会到仓库一一核对原材料到货情况，确保设备准时出厂。

经过共同努力，原定3个月才能出厂的中压电器设备，仅用75天便完成了原材料采购到运输全过程，为现场安装节约了半个月时间。卡尔图姆说：“这是我毕业以来，收获最大、进步最快的一段经历。”

卡尔图姆在工作中。中石化南京工程中东公司供图

如今，卡尔图姆工作越发得心应手，受到同事们交口称赞。对此，卡尔图姆谦虚地表示：“中国同事们常说‘团结就是力量’。阿拉伯也有句谚语，‘一只骆驼不能取代一个驼队’，意思是只有互相帮助，才能走得更远。”

由于卡尔图姆的出色表现，不久前她在沙特阿美公司发起的优秀沙特籍员工评比中获奖。卡尔图姆也是项目众多优秀沙特员工的缩影。中石化南京工程中东公司经理李鹏表示，为了积极响应沙特政府的本土化政策，项目部从启动伊始，就着力推动当地员工培养。一方面，通过外部专业机构集中培训和内部“师带徒”培养的方式，不断提升沙特籍雇员业务水平和职业素养；另一方面，大力推进本土化采购，推动沙特当地中小企业发展，为项目所在地经济发展和居民就业贡献力量。

据介绍，中石化南京工程公司进入沙特市场19年来，累计招聘沙特籍员工2800多人次，当地劳务公司月均用工总量1000余人次。

去年10月，中石化南京工程公司、沙特当地培训中心和南京邮电大学联合举办了“一带一路”国际化人才培养订单班。从阿美泵站项目挑选20名优秀沙特员工，通过为期三个月的理论学习、现场实操、团队建设、情景模拟等形式，不断探索国际化人才培养新模式。

“一带一路”国际化人才培养订单班期间各界合影。中石化南京工程中东公司供图

卡尔图姆说：“到中企工作后，我对中国文化和共建‘一带一路’倡议有了更深入认识。沙特和中国都有着悠久历史，都为经济社会发展规划了宏伟蓝图。沙中加深合作，能为两国民众带来更多发展机遇。我希望长期在中企工作，为沙中务实合作贡献力量。”（李舒、姚佳奇对本文亦有贡献）

(责编：贾文婷、常红)