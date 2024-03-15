新华社北京3月14日电 题：以文明之光照耀人类社会现代化进程

新华社记者李蓉

去年3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，首次提出全球文明倡议，倡导尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作。全球文明倡议以深邃思想洞穿文明在各国现代化进程中的独特力量，深刻揭示了各国文明在世界现代化进程中的引领价值以及文明互鉴对人类进步发展的重大意义，得到国际社会积极响应。

当前，世界进入新的动荡变革期。西方文明主导下的现代化道路没能给广大发展中国家带来希冀的现代化图景，甚至往往因为西方模式的强行“植入”造成整个国家机体紊乱乃至崩溃。“现代化不等同于西方化”是广大发展中国家多年来“痛”到深处的领悟。发展和现代化从何而来? “当今世界不同国家、不同地区各具特色的现代化道路，植根于丰富多样、源远流长的文明传承。”现代化不是无本之木，各国现代化路径应基于本国国情，顺应民情，回归各国文化主体性，从各自历史文化中发掘智慧并结合现实去探索。吉尔吉斯斯坦前总理朱马尔特·奥托尔巴耶夫认为，在传承和弘扬历史文化的同时，需要与时俱进、开拓创新，使之能够为解决现实问题提供智慧指引，“在这方面中华文明展现了强大生命力”。

2023年9月23日，中国体育代表团在杭州亚运会开幕式上入场。新华社记者 宋彦桦 摄

中国有数千年多民族文化融合的经验，其交往交流交融的历史取向决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀，多元一体的中华文脉形成过程为世界文明包容互鉴提供了生动样本。和衷共济、协和万邦，中华文明的价值传承为解决人类现代化进程中一系列矛盾和问题提供了和合的智慧。伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米认为，中国的文明观源自延续至今的和合文化，和合共生、相互借鉴才是文明间正确的相处方式。全球文明倡议为世界各国打破文明隔阂、化解地区争端提供了理念指引。

正是基于独特的文化传统、历史命运、基本国情，中国找到了适合自身特点的发展道路。中国式现代化开辟了人类迈向现代化的新道路，开创了人类文明新形态，为世界提供了西方范式之外的全新选择，对广大发展中国家坚定自信走自己的发展道路起到了鼓舞和启迪的作用。

中国坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。马克思主义和中华优秀传统文化来源不同，但彼此存在高度的契合性，这种高度的契合性为二者结合，进而发生深刻的“化学反应”提供了可能。中国式现代化根植于五千年的文明传承，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，在创造性转化、创新性发展中推动中华文明重焕荣光。

2023年12月3日，卡塔尔国家图书馆执行馆长陈慧心在“良渚论坛”上发言。当日，以“践行全球文明倡议，推动文明交流互鉴”为主题的首届“良渚论坛”在浙江省杭州市开幕。新华社记者 黄宗治 摄

当今世界面临的诸多困境都可以在所谓“文明隔阂论”“文明冲突论”“文明优越论”中找到问题的端倪。实际上，文明差异不仅不应该成为世界冲突的根源，反而是人类文明进步的动力。中国自古主张“和羹之美，在于合异”，认为“和实生物，同则不继”，不同的事物和谐相处则万物生发。

不同文明包容共存、交流互鉴在推动人类社会进步过程中有着不可替代的作用。面对当前变乱交织的世界，全球文明倡议高举文明的火炬，倡导文明交流互鉴，在不同思想的碰撞中寻求智慧、凝聚力量，推动破解人类共同面临的各种挑战，彰显了新时代中国对人类前途命运的深入思考与责任担当。

全球文明倡议提出一年来，中国积极打造国际人文交流合作平台，构建全球文明对话合作网络，有力促进了不同文明的相互理解和学习互鉴。良渚论坛、尼山世界文明论坛、第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会等会议成功举办；亚洲文化遗产保护联盟、亚洲文化遗产保护基金成立；与多国共同举办“文化和旅游年”、开展经典作品互译；成都大运会、杭州亚运会让世界感受中华文明的魅力，同时也促进了各国人民相知相亲……

文明是人类社会发展进步的标志和成果。礼敬传统又善于创新，有坚定的文化自信又兼收并蓄，让文明之光引领各国各美其美，美美与共，让各具特色的现代化事业汇聚成推动世界繁荣进步的时代洪流，在历史长河中滚滚向前。

(责编：曹欣悦、崔越)