新华社大马士革3月14日电 题：叙利亚动荡十三载 中东和平出路何在

新华社记者

“3个孩子早已辍学，他们早上8点出门打工，每人只带两张大饼，晚上回家饥肠辘辘，家里也没啥可吃的……”说起生活的窘境，生活在叙利亚北部城市阿勒颇的穆罕默德·欣达维一家心情沉重。

13年前的3月15日，叙利亚危机爆发。13年来，在战火和制裁的轮番冲击下，叙利亚这个曾有着悠久历史和璀璨文化的国家，如今深陷经济困境和人道主义危机。

历经了一轮轮战火与动荡，中东地区的人们不断叩问，通往长久和平稳定的道路在哪里？

2024年1月26日，在叙利亚阿勒颇，当地居民叶海亚·卡克赫站在被地震毁坏的家前。2023年2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生7.7级强烈地震，在土造成逾5万人丧生，在叙造成数千人死亡。新华社发（蒙塞夫摄）

民生艰难

46岁的欣达维是阿勒颇人。叙利亚危机爆发前，他凭着熟练的缝纫手艺为生，与妻子抚养子女，生活虽难言富足，但尚能温饱。

危机爆发后，战火很快蔓延至阿勒颇。2013年，欣达维在上班途中遭遇爆炸，两条腿被弹片击中，落下残疾。之后几年里，一家人逃难至叙西北部的拉塔基亚，在政府军收复阿勒颇后才返回故土。但生活早已因战火和动荡变了样——妻子患病，孩子辍学，欣达维靠打零活养家，一家人生活窘迫，挨饿是常有的事。

13年的动荡让叙利亚陷入严重人道主义危机。联合国发布的数据显示，超过九成叙利亚人生活在贫困之中，约占叙全国人口四分之三的1670万人需要人道主义援助。粮食安全问题尤其突出，2024年，叙利亚有1290万人挨饿。

叙利亚面临的困局，在中东地区不是个案，还有伊拉克、利比亚，以及如今正深陷战火的加沙地带。利比亚2011年爆发内战，一年间，利比亚人口减少超过30万，国内生产总值（GDP）从753.8亿美元降至481.7亿美元。到2022年，其GDP仍未恢复到2010年水平。

这是2023年8月16日在利比亚的黎波里拍摄的一辆在艾因扎拉区冲突中被烧毁的车辆。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

黑手之祸

为何中东地区久久无法走出动荡的漩涡，血与泪的教训已经让这里的人们得到了答案。

中东之伤，源于美国的干涉。自2003年，美国绕过联合国安理会入侵伊拉克，摧毁伊拉克国家机器，打破当地政治秩序和社会稳定，为恐怖主义提供温床。2010年起，在美国策动下，突尼斯、埃及、利比亚、也门等多国卷入所谓“阿拉伯之春”，国家发生内乱，经济民生遭受沉重打击。

伊拉克政治分析人士纳杜姆·阿卜杜拉说，美国推动的所谓的“民主政治进程”使伊拉克陷入长期的社会分裂、党派冲突，消耗了伊拉克的国家资源，侵犯了伊拉克民众的人权。埃及玛特和平、发展与人权组织负责人艾曼·奥凯勒指出，长期以来，美国为维持其霸权地位，将“民主”“人权”作为干涉别国内政的武器，煽动“颜色革命”，是“阿拉伯之春”的幕后黑手。

中东之困，源于美国的非法制裁。去年2月，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震。美国长期对叙利亚实施非法单边制裁，极大加剧了叙利亚本就严峻的经济民生困难，令叙利亚在天灾面前更为脆弱。

叙利亚贸易法律师阿马尔·优素福说，美国通过制裁和封锁对叙利亚发动“经济战”，试图削弱民众对政府的支持，“经济战”给叙利亚普通民众带来的伤害更大。

美国的目的是什么？埃及阿拉伯与国际事务专家穆斯塔法·阿明一语道破：美国在中东的存在和其中东政策一直都是在维护美国霸权，以确保阿拉伯各国对其“效忠”，并攫取这些国家的财富，特别是石油。

2023年5月19日，在沙特阿拉伯吉达，沙特王储兼首相穆罕默德（左）在峰会召开前的欢迎仪式上与叙利亚总统巴沙尔握手。新华社发（沙特阿拉伯通讯社供图）

寻觅曙光

去年5月，第32届阿盟峰会在沙特阿拉伯西部海滨城市吉达举行，叙利亚总统巴沙尔时隔12年重返阿盟峰会。峰会上，沙特王储兼首相穆罕默德强调，和平、团结、合作和建设符合阿拉伯国家人民的利益，“我们不会让本地区成为冲突地区”。

埃及学者阿明说，阿拉伯国家联盟大家庭重新接纳叙利亚是一个勇敢的决定。中东是世界的一部分，世界在变化，中东也在变化。

一年前，在中国斡旋下，中东地区两个大国沙特和伊朗实现历史性和解，中东地区随之掀起“和解潮”。卡塔尔与巴林、阿联酋，叙利亚与突尼斯、沙特，土耳其与埃及等纷纷复交或实现关系正常化。沙伊和解让中东国家增强了通过对话协商解决矛盾、追求和平稳定的信心。

沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，中东地区出现和解进展的根本原因是，追求和平与发展已成为地区大多数国家的共识。各国对发展的需要使得在中东地区营造一个和平稳定的环境成为当务之急，各国外交战略自主性正不断增强。

“阿拉伯世界正面临重新规划自己事务的历史性机遇。”叙总统巴沙尔说。（参与记者：程帅朋、冀泽、董修竹、李芮）

(责编：曹欣悦、崔越)