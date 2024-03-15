新华社莫斯科3月14日电（记者黄河）俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫14日在社交媒体平台发文说，别尔哥罗德州当天遭乌克兰军队多次袭击，至少造成两人死亡。

格拉德科夫说，别尔哥罗德市当天遭乌军多次袭击，当地一家医疗机构的屋顶被击穿，另有10多处住宅和数十辆汽车受损，袭击造成至少两人死亡、多人受伤。此外，该州格赖沃龙市也遭到乌军袭击，造成4人受伤，多处住宅受到不同程度损坏。

俄罗斯国防部14日发布通报说，俄防空系统当天在别尔哥罗德州上空击落12架乌军无人机，拦截8枚火箭弹。此外，俄军还在库尔斯克州上空击落3架乌军无人机，在奥廖尔州击落两架乌军无人机。

俄国防部还表示，俄军14日再次挫败乌军试图突入别尔哥罗德州一处居民点的行动，打死195名乌军人员，摧毁乌军5辆坦克、4辆装甲战车等军事装备。

俄新社14日援引俄联邦委员会（议会上院）国际事务委员会副主席克里莫夫的话说，西方试图通过支持乌克兰攻击俄目标以达到干涉俄选举的目的，在选举前人为加剧紧张局势。

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