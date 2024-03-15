人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄别尔哥罗德州遭乌军袭击至少两人死亡

2024年03月15日08:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科3月14日电（记者黄河）俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫14日在社交媒体平台发文说，别尔哥罗德州当天遭乌克兰军队多次袭击，至少造成两人死亡。

　　格拉德科夫说，别尔哥罗德市当天遭乌军多次袭击，当地一家医疗机构的屋顶被击穿，另有10多处住宅和数十辆汽车受损，袭击造成至少两人死亡、多人受伤。此外，该州格赖沃龙市也遭到乌军袭击，造成4人受伤，多处住宅受到不同程度损坏。

　　俄罗斯国防部14日发布通报说，俄防空系统当天在别尔哥罗德州上空击落12架乌军无人机，拦截8枚火箭弹。此外，俄军还在库尔斯克州上空击落3架乌军无人机，在奥廖尔州击落两架乌军无人机。

　　俄国防部还表示，俄军14日再次挫败乌军试图突入别尔哥罗德州一处居民点的行动，打死195名乌军人员，摧毁乌军5辆坦克、4辆装甲战车等军事装备。

　　俄新社14日援引俄联邦委员会（议会上院）国际事务委员会副主席克里莫夫的话说，西方试图通过支持乌克兰攻击俄目标以达到干涉俄选举的目的，在选举前人为加剧紧张局势。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部