新华社洛杉矶3月14日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭“星舟”以及飞船集成系统14日进行第三次试射。公司发布的最新消息称，“星舟”第二级飞船在再入大气层阶段失去联系。

太空探索技术公司的直播画面显示，美国中部时间14日8时25分（北京时间21时25分），“星舟”从位于美国得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空。约两分多钟后，火箭第一级“超级重型”助推器和第二级飞船成功“热分离”。随后，“星舟”进入太空滑行阶段，完成了打开和关闭有效载荷舱门、推进剂转移等技术演示。飞行一段时间后，“星舟”尝试在太空中重新点燃“猛禽”发动机、受控再入大气层，但在穿越大气层阶段失去联系。

太空探索技术公司表示，希望在第三次试射中收集尽可能多的数据，任务目标包括上升过程中“星舟”一二级发动机的燃烧、打开和关闭有效载荷舱门、在太空滑行阶段进行推进剂转移演示、首次在太空中重新点燃“猛禽”发动机并受控再入大气层等。

据太空探索技术公司介绍，“星舟”是可回收、重复使用的航天运输系统，比该公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。“星舟”总高度约120米，由两部分组成，底部是高约70米的第一级超重助推器，顶部是高约50米、可重复利用的第二级飞船。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等，可将超过100吨载荷送入地球轨道。

太空探索技术公司于2023年4月和11月进行了两次“星舟”试射，但均发生爆炸。首次试射时，火箭在一二级分离前就发生了爆炸。第二次试射时，火箭升空后一二级成功分离，但随后助推器和飞船先后发生爆炸。

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