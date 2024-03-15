新华社日内瓦3月14日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使14日在联合国人权理事会第55届会议代表80国就人工智能促进儿童权利作共同发言。

共同发言指出，人工智能是人类发展新领域，应秉持共商共建共享理念，协力促进人工智能治理。儿童是人类的未来和希望。新世代儿童成为使用人工智能技术、享受人工智能的主要群体之一。

共同发言强调，儿童心理健康问题至关重要。共同发言呼吁推进人工智能高质量发展，协助促进儿童心理健康，保护儿童权利。

共同发言提出三点主张。一是坚持儿童为本，秉持“人工智能为儿童”，发挥人工智能在辅导儿童心理健康方面的重要作用。二是坚持公平普惠，加强交流合作，向发展中国家提供技术支持、分享经验和良好实践，弥合智能鸿沟。三是坚持和而不同，尊重各国主权、法律、国情及历史宗教文化背景，在此前提下加强国际人工智能治理。

这是中国在人权理事会发起的人工智能促进特定群体权利系列发言之一，得到联合国会员国广泛支持与好评。中国曾在人权理事会第53届会议发起人工智能促进残疾人权利共同发言。

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