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俄罗斯总统选举投票正式开始

2024年03月15日05:28 | 来源：新华网
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　　新华社符拉迪沃斯托克3月15日电（记者陈畅）位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区、楚科奇自治区等地的投票站于当地时间15日8时开放，2024年俄总统选举投票正式开始。

　　据俄中央选举委员会公布的数据，约有1.1亿俄罗斯公民具有选举权，其中超过180万人常年居住在国外。俄为此次选举设立了9万多个投票站，各投票站分别于当地时间15日至17日的8时至20时开放。

　　俄罗斯地跨多个时区，堪察加边疆区和楚科奇自治区等是最早开始投票的地区，位于俄领土西端的加里宁格勒州的投票站开始投票的时间最晚。

　　在俄罗斯一些偏远和交通不便地区、边防哨所、远洋轮船以及部分境外地区，总统选举投票已于2月25日至3月14日提前举行。此次选举首次引入远程电子投票方式，20多个地区的选民可在1月29日至3月11日递交远程电子投票申请。

　　共有4名候选人参加此次总统选举，包括俄现任总统普京、俄自由民主党的斯卢茨基、俄联邦共产党的哈里托诺夫和俄新人党的达万科夫。

　　根据俄总统选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选总统。如果候选人有两名以上，而其中任何一人都未能当选，中央选举委员会将宣布对得票领先的两名候选人进行第二轮投票，在第二轮投票中得票高者当选总统。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认此次总统选举结果，并在选举结果确认后3日内予以公布。（参与记者：刘恺）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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