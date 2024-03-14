新华社开罗3月13日电 题：埃及外汇形势迎“变”局

新华社记者张健 姚兵 陈梦阳

距埃及中央银行允许汇率自由浮动已过去一周。连日来，埃镑官方汇率稳定在49埃镑兑换1美元附近。与一个月前埃镑在官方市场和平行市场之间价差有一倍以上不同，现在两者之间价差基本抹平，外汇市场也相对平静。

分析人士指出，外汇短缺是近来埃及经济形势恶化的一大因素，埃及政府近期推出的上调利率、取消汇率浮动范围限制等一系列举措短期内有一定效果，但未来仍需加强出口制造业，以实现经济可持续发展。

高通胀危及埃镑币值

埃及经济严重依赖外汇。长期对外贸易逆差导致埃及外汇储备“底子薄”。过去几年，新冠疫情冲击旅游业收入，乌克兰危机升级令埃及进口小麦支出大幅增加，埃及经济受到重创。加上美联储持续大幅加息，埃及外汇储备再受冲击，外汇短缺成为制约其经济发展的瓶颈。

由于缺乏外汇储备，除居民生活必需品外，大量商品进口受到严格限制，造成埃及国内市场供应不足，进而导致物价大幅上涨。自2022年开始，埃及通货膨胀率快速上涨后居高不下。据埃及中央公众动员和统计局数据，2023年埃及平均通胀率在30%以上，今年2月通胀率达35.7%。

高通胀对民众日常生活造成很大影响。一名埃及妇女抱怨说：“对于一家人来说，每月外出就餐一次是个不错的选择。但随着餐厅价格上涨，外出就餐已成为遥不可及的奢侈。”

埃及央行近日发布报告说：“通胀居高不下引发的避险情绪进一步加速平行市场上埃镑贬值。国内商品供应不足又导致持续的通胀压力。”

与此同时，地区局势动荡加剧了埃及经济困局。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，埃及外汇市场再次受到冲击。平行市场上，埃镑汇率屡创新低。

此外，巴以冲突影响外溢，也门胡塞武装袭击红海船只以及美英打击胡塞武装目标，迫使大量原本通行苏伊士运河的船只改道绕行，作为埃及另一重要外汇来源的苏伊士运河收入近乎腰斩。

开新源稳定货币金融

为了缓解埃及外汇短缺压力，海湾阿拉伯国家一直通过在埃及央行存款的方式提供外汇支持。埃及央行数据显示，截至2023年6月底，阿拉伯国家存款占该行351亿美元国际储备的42.59%。

埃及政府也采取措施积极应对。埃及政府去年宣布，计划通过逐步扩大出售国有企业股份规模、实施吸引外国直接投资的激励措施，以及依靠苏伊士运河收入、侨汇和大宗商品出口收入等方式，到2026年创汇1910亿美元。

今年2月，埃及和阿联酋达成外国直接投资协议，为埃及带来外汇“及时雨”。埃及总理马德布利说，协议实施后将在两个月内为埃及经济注入350亿美元外国直接投资。

北京大学中东研究中心研究员李睿恒认为，这次阿联酋对埃及的投资是两国之间相向而行的结果，说明阿联酋对埃及市场重要地位的认可，以及对其带来中长期经济回报的期许。

在收到首批投资款后数日，埃及央行将利率上调600个基点，并表示允许汇率由市场决定，以确保向灵活的通胀目标平稳过渡。允许汇率自由浮动当天，埃镑官方汇率从不到31埃镑兑1美元下跌到49埃镑兑1美元，与平行市场价差近乎消失。

“这些措施旨在降低通胀、抑制物价上涨，直到通胀率降至埃及央行设定的目标。另一个目标是统一和稳定埃镑汇率，以反映其在埃及经济中的真实价值。”埃及议会计划和预算委员会主席法赫里·菲基对新华社记者表示。

促发展推动信心恢复

近日，埃及与国际货币基金组织（IMF）达成一项融资协议，后者向埃及提供贷款的规模从最初的30亿美元增加至80亿美元。此外，世界银行等其他国际机构也将向埃及提供低利率贷款，为埃及实现货币稳定提供支持。

埃及官方《金字塔报》近日报道说，截至1月底，埃及外汇储备总额为265亿美元。埃及总统塞西表示，目前大约有450亿至500亿美元现金流可用于支持外汇市场。

专家表示，埃及政府如今的关注点已经由解决外汇短缺问题，转变为如何充分利用外汇实现经济调控目标和促进经济可持续发展。

埃及央行行长哈桑·阿卜杜拉说，埃及开始在港口释放积压商品，预计将有助于降低埃及通货膨胀水平。埃及银行董事长、埃及银行联合会主席穆罕默德·埃特雷比表示，外资涌入埃及银行业是积极迹象，意味着市场对埃及经济的信心迅速恢复。

菲基认为，为确保短期内不再出现外汇短缺和高通胀，埃及政府需要促进出口制造业的发展以增加外汇流入，并提升私营部门在经济中的作用。（参与记者：宋元钰）

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