人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察｜埃及外汇形势迎“变”局

2024年03月14日15:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗3月13日电　题：埃及外汇形势迎“变”局

　　新华社记者张健　姚兵　陈梦阳

　　距埃及中央银行允许汇率自由浮动已过去一周。连日来，埃镑官方汇率稳定在49埃镑兑换1美元附近。与一个月前埃镑在官方市场和平行市场之间价差有一倍以上不同，现在两者之间价差基本抹平，外汇市场也相对平静。

　　分析人士指出，外汇短缺是近来埃及经济形势恶化的一大因素，埃及政府近期推出的上调利率、取消汇率浮动范围限制等一系列举措短期内有一定效果，但未来仍需加强出口制造业，以实现经济可持续发展。

　　高通胀危及埃镑币值

　　埃及经济严重依赖外汇。长期对外贸易逆差导致埃及外汇储备“底子薄”。过去几年，新冠疫情冲击旅游业收入，乌克兰危机升级令埃及进口小麦支出大幅增加，埃及经济受到重创。加上美联储持续大幅加息，埃及外汇储备再受冲击，外汇短缺成为制约其经济发展的瓶颈。

　　由于缺乏外汇储备，除居民生活必需品外，大量商品进口受到严格限制，造成埃及国内市场供应不足，进而导致物价大幅上涨。自2022年开始，埃及通货膨胀率快速上涨后居高不下。据埃及中央公众动员和统计局数据，2023年埃及平均通胀率在30%以上，今年2月通胀率达35.7%。

　　高通胀对民众日常生活造成很大影响。一名埃及妇女抱怨说：“对于一家人来说，每月外出就餐一次是个不错的选择。但随着餐厅价格上涨，外出就餐已成为遥不可及的奢侈。”

　　埃及央行近日发布报告说：“通胀居高不下引发的避险情绪进一步加速平行市场上埃镑贬值。国内商品供应不足又导致持续的通胀压力。”

　　与此同时，地区局势动荡加剧了埃及经济困局。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，埃及外汇市场再次受到冲击。平行市场上，埃镑汇率屡创新低。

　　此外，巴以冲突影响外溢，也门胡塞武装袭击红海船只以及美英打击胡塞武装目标，迫使大量原本通行苏伊士运河的船只改道绕行，作为埃及另一重要外汇来源的苏伊士运河收入近乎腰斩。

　　开新源稳定货币金融

　　为了缓解埃及外汇短缺压力，海湾阿拉伯国家一直通过在埃及央行存款的方式提供外汇支持。埃及央行数据显示，截至2023年6月底，阿拉伯国家存款占该行351亿美元国际储备的42.59%。

　　埃及政府也采取措施积极应对。埃及政府去年宣布，计划通过逐步扩大出售国有企业股份规模、实施吸引外国直接投资的激励措施，以及依靠苏伊士运河收入、侨汇和大宗商品出口收入等方式，到2026年创汇1910亿美元。

　　今年2月，埃及和阿联酋达成外国直接投资协议，为埃及带来外汇“及时雨”。埃及总理马德布利说，协议实施后将在两个月内为埃及经济注入350亿美元外国直接投资。

　　北京大学中东研究中心研究员李睿恒认为，这次阿联酋对埃及的投资是两国之间相向而行的结果，说明阿联酋对埃及市场重要地位的认可，以及对其带来中长期经济回报的期许。

　　在收到首批投资款后数日，埃及央行将利率上调600个基点，并表示允许汇率由市场决定，以确保向灵活的通胀目标平稳过渡。允许汇率自由浮动当天，埃镑官方汇率从不到31埃镑兑1美元下跌到49埃镑兑1美元，与平行市场价差近乎消失。

　　“这些措施旨在降低通胀、抑制物价上涨，直到通胀率降至埃及央行设定的目标。另一个目标是统一和稳定埃镑汇率，以反映其在埃及经济中的真实价值。”埃及议会计划和预算委员会主席法赫里·菲基对新华社记者表示。

　　促发展推动信心恢复

　　近日，埃及与国际货币基金组织（IMF）达成一项融资协议，后者向埃及提供贷款的规模从最初的30亿美元增加至80亿美元。此外，世界银行等其他国际机构也将向埃及提供低利率贷款，为埃及实现货币稳定提供支持。

　　埃及官方《金字塔报》近日报道说，截至1月底，埃及外汇储备总额为265亿美元。埃及总统塞西表示，目前大约有450亿至500亿美元现金流可用于支持外汇市场。

　　专家表示，埃及政府如今的关注点已经由解决外汇短缺问题，转变为如何充分利用外汇实现经济调控目标和促进经济可持续发展。

　　埃及央行行长哈桑·阿卜杜拉说，埃及开始在港口释放积压商品，预计将有助于降低埃及通货膨胀水平。埃及银行董事长、埃及银行联合会主席穆罕默德·埃特雷比表示，外资涌入埃及银行业是积极迹象，意味着市场对埃及经济的信心迅速恢复。

　　菲基认为，为确保短期内不再出现外汇短缺和高通胀，埃及政府需要促进出口制造业的发展以增加外汇流入，并提升私营部门在经济中的作用。（参与记者：宋元钰）

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部