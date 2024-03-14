新华社北京3月14日电 丹麦政府13日公布一项追加国防支出的计划：今后五年再增防务预算405亿丹麦克朗（约合59亿美元），以满足北大西洋公约组织对成员国所设军费支出标准。

2020年2月21日，丹麦首相弗雷泽里克森抵达比利时布鲁塞尔的欧盟总部，准备出席特别峰会第二天的会议。新华社记者张铖摄

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森13日在记者会上说，新增预算将在2024年至2028年到位，将用于增强丹麦的军事实力并向乌克兰提供军事援助。加上丹麦政府去年承诺的今后10年投入1550亿丹麦克朗（227亿美元）军费，这将使丹麦整体国防预算在2024年和2025年达到占国内生产总值(GDP)2.4%的水平，满足北约要求成员国军费占GDP至少2%的标准。

丹麦是北约这一西方军事联盟的创始成员国之一。随着20世纪90年代初“冷战”结束，丹麦和不少欧洲国家一样，逐步缩减军力和军备建设规模。美国政府近年来一直施压欧洲盟友提高军费支出，丹麦也不例外。该国去年军费支出占GDP1.4%，先前计划到2030年实现“永久性达标”。2022年乌克兰危机升级后，丹麦对增加防务投入的态度发生显著转变。

近两年来对乌克兰的大笔军援、包括捐赠一批F-16战机，让丹麦暂时性“达标”，但它先前还未大规模投入本国军队建设。新增军费将用于开发陆基防空系统，到2028年组建一个最多6000人的重型步兵旅，以参加北约快速反应部队任务。

除了增加军备建设预算，本届丹麦政府还计划采取其他扩充军力的举措，包括将国民服义务兵役的最低时长从4个月拉长到11个月，并且规定强制性服兵役“男女平等”。过去只有符合条件的成年男子有这一义务，女性可自愿服役，但不强制。

“我们重新武装丹麦不是因为我们想要战争、破坏或苦难。现在这么做是为了避免战争，因为当今世界的国际秩序正在遭遇挑战。”丹麦首相弗雷泽里克森13日说。路透社报道称，她所言“挑战”指向俄罗斯在近年、尤其近几个月内的军事动向。

两个邻近俄罗斯的北欧国家芬兰与瑞典改变长期奉行的军事不结盟政策，2022年5月同时提出加入北约申请，并于去年4月和今年3月先后正式“入约”。俄罗斯总统普京13日说，为应对芬兰加入北约这一新局面，俄方打算向毗邻芬兰的边境部署军队和武器装备。这番发言引起北欧国家紧张。（沈敏）

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