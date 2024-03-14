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日本自民党曝“性感派对”丑闻　岸田遭在野党诘问

2024年03月14日15:49 | 来源：新华网
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新华社北京3月14日电 日本执政党自由民主党近期曝出“性感派对”丑闻，引发民众和在野党阵营强烈不满。面对在野党责问，自民党总裁、首相岸田文雄13日称这场派对没有使用公款，并否认参加者与女性舞者有“身体接触”等不当行为。

日本《产经新闻》等多家媒体报道，自民党去年11月在和歌山县和歌山市召开“青年局近畿地区会议”后，邀请多名女性舞者举办“性感派对”，约50名国会议员和地方议员参加，全部为男性。

《产经新闻》获得的现场视频和照片显示，这些女性舞者穿着类似泳衣的服装，随着音乐在舞台和宴会桌旁跳舞，不时与参会议员有身体接触。这一过程中，一名男性用嘴对嘴方式向女性舞者支付小费。按日本媒体说法，这场派对的部分费用可能来自公款。

这起丑闻曝光后，派对组织者之一、自民党和歌山县支部青年局长川畑哲哉辩称，邀请女性舞者参加派对是为“展现多样性和增加冲击力”。这一言论更是引发民众和在野党阵营不满，川畑哲哉随后宣布脱离自民党。

随着丑闻不断发酵，在野党阵营13日在国会参议院预算委员会对岸田文雄发起“围攻”。立宪民主党议员盐村文夏说，自民党称举办“性感派对”的意义在于“展现多样性”，质问岸田文雄是否也追求这种“多样性”。

岸田文雄回答，这场派对显然不符合自民党提出的“多样性”宗旨，但他没有就此事道歉。他同时表示，派对没有使用公款，参加者也没有与女性有“身体接触”等不当行为。对于这一说法，在野党阵营表示不信服。

自民党近期丑闻不断，支持率持续低迷。日本《读卖新闻》上月公布的民调结果显示，当月自民党支持率跌至24%，是2012年自民党再度执政以来的最低纪录。

去年11月，自民党曾曝出“黑金”丑闻。自民党多个派阀向下属国会议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果所售金额超出指标，“超标”部分资金将以“回扣”形式返还给议员，而这部分资金不会登记在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上，从而成为不受监管的秘密资金。（张旌）

(责编：曹欣悦、崔越)

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