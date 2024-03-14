人民网东京3月14日电 （记者朱玥颖）近日，由日本经济新闻社、中国教育国际交流协会、日本华人教授会议共同举办的第十七届中华全国日语演讲比赛在东京举行。

中国驻日本大使馆杨宇公使在致辞中表示，中华全国日语演讲比赛2006年举办以来，逐渐成为在中国日语教育领域广受认可的知名赛事，是中国日语专业学生了解日本的重要窗口。希望同学们立足青少年对日交流一线，充分利用专业优势，既深入了解日本社会，也积极传递中国声音，向日本民众特别是年轻一代介绍新时代中国发展，努力做中日民间友好交流的使者。

日本经济新闻社常务执行董事加藤秀央代表主办方致辞表示，中华全国日语演讲比赛旨在为中国日语专业学生提供展示专业本领，走进日本社会的平台。此次全国总决赛时隔5年再次在东京举办，决赛选手来日除比赛外，还将走访企业，同两国优秀青年沟通互动。今后日经新闻愿继续同中方主办单位一道办好比赛，进一步促进日中青年交流与相互理解。

第十七届中华全国日语演讲比赛以“寄语中日和平友好条约缔结45周年”和“数字化转型与我们的生活”为演讲命题，于2023年10月起在全国8个赛区分别举行，232所高校3万余名学生参加，来自不同高校的16名选手入围全国总决赛，来自浙江工商大学的肖莹莹获得冠军。

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