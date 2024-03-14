新华社耶路撒冷3月14日电 热点问答｜对以“红线”施压 拜登唱的是哪出戏？

新华社记者

以色列总理内塔尼亚胡12日重申，以军将继续推进在加沙地带最南端城市拉法的军事行动。美国总统拜登上周曾公开警告以方，攻入拉法将是踩踏“红线”，随即遭到内塔尼亚胡反驳，并表示他和拜登之间存在“分歧”。

拜登对以设“红线”代表政策改变吗？这背后美国到底在算什么账？美以关系会被撼动吗？

高调施压代表政策改变吗？

内塔尼亚胡12日在美国-以色列公共事务委员会会议上发表视频讲话时说，以色列必须摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在拉法剩余的武装人员，否则哈马斯将重新集结、重新武装并重新控制加沙地带。

内塔尼亚胡表示，以色列将继续推进在拉法的军事行动，同时也将防止拉法平民受到伤害，没有任何压力能阻止以军的行动。

针对以方向拉法发动地面进攻的计划，拜登9日批评内塔尼亚胡的军事策略“不是在帮以色列，而是在害以色列”，如果以军攻入拉法，将是踩踏“红线”。

针对“红线”的说法，内塔尼亚胡接受美国《政治报》采访时表示，他的“红线”是“去年10月7日事件（哈马斯向以色列发射数千枚火箭弹等冲突）不再发生”。他说，如果拜登的意思是“我违背大多数以色列人的意见而追求个人政策，而且还伤害了国家利益，那么在这两点上他都错了”。

内塔尼亚胡11日接受美国福克斯新闻台采访时承认与拜登存在分歧。他说：“我对以色列的未来负责，大多数公民支持我的立场。”以色列民主研究所最新民意调查显示，65%的以色列人支持继续向拉法发动地面进攻。

美国白宫11日再次强调，以方在未拿出保护平民方案前，不能进攻拉法。“截至目前，我们未收到可实施的方案”。

事实上，公开施压并不意味着政策转变，例如，向以色列施压最有效的手段——切断或减少美国对以军援，拜登政府从未触碰。在提出攻打拉法是“红线”之后，拜登又说，不存在“会让美国切断武器输送、使以色列没有‘铁穹’（防空系统）可用的红线”。

拜登政府在算什么账？

今年是美国大选年。有分析认为，目前拜登政府出于国内选情的需要，开始转变态度，表现出公开施压以色列的一面。

美国“铁锈带”上的密歇根州是大选“摇摆州”，其选情向来备受关注。在2月27日晚结束的密歇根州初选投票中，拜登虽击败党内竞争对手，但该州超过10万民主党选民在选票上勾选“不作承诺”选项，只表达党派倾向，但不支持某个具体候选人，被称为“抗议票”。密歇根州有大量阿拉伯裔美国人，他们不满新一轮巴以冲突爆发以来拜登政府“拉偏架”。活动人士发起投“抗议票”活动，以此向拜登抗议。

很快，拜登政府态度发生戏剧性改变。副总统哈里斯3日罕见呼吁以色列和哈马斯“立即停火”，拜登则多次公开施压以色列。

此外，为应对加沙物资短缺，拜登7日发表国情咨文时宣布，将在地中海靠近加沙地带水域建立一个用于人道主义援助的临时码头。此举貌似利于巴勒斯坦，实则亲以利己，一宣布便引发外界广泛质疑。巴勒斯坦圣城大学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德分析，美国建码头意在实现多重目的，包括解散一直被以方诟病的国际救援组织、增强美国在东地中海的影响力、减轻以色列因加沙人道主义状况恶化所承受的压力。

以色列在美国大选年中一向攥着“施压砝码”。12日，内塔尼亚胡在美国-以色列公共事务委员会会议上表态将继续推进拉法军事行动。美国-以色列公共事务委员会是美国最强大的犹太人利益游说团体，这一团体在大选年的巨大影响力，拜登政府心知肚明。

美以关系会否被撼动？

美以关系一直亲密，美国在关键时刻从不忘记帮助以色列，最近的高调施压，仅仅是“施小压帮大忙”，不会改变美以坚定的盟友关系。

本轮冲突爆发5个月来，美方毫不掩饰“拉偏架”，独家滥用否决权，四次强行阻挠安理会要求停火的行动；2月13日，美国参议院通过总额达953亿美元的紧急预算法案，其中约140亿美元用于援助以色列。据美国现任和前任官员披露，冲突爆发后，美国政府已秘密通过100多笔单独军售向以色列输送大量武器，但迄今对外公布的只有其中两项。

在谈判停火的外交努力方面，美国虽多次推动却进展不大。参与斡旋的卡塔尔政府12日说，以色列与哈马斯的间接谈判还在进行，双方分歧依旧不小，离达成协议尚有距离。

美国表面上作出“外交努力”但实际偏袒以色列的行为不胜枚举，为在加沙地带持续上演的悲剧“开绿灯”，把局势推到更危险境地。美国《政治报》13日援引美以官员的话报道，拜登政府私下里已同意支持以色列在拉法“定点清除”哈马斯高层人员。（参与记者：吕迎旭、柳伟建、王卓伦、张天朗、王宏彬）

(责编：曹欣悦、崔越)