新华社联合国3月13日电（记者王建刚）联合国开发计划署13日发布的2023年至2024年《人类发展报告》指出，全球不均衡的发展正在让最贫困的群体进一步掉队，这种现象必须通过集体行动加以解决。

这份主题为“打破僵局：重塑两极分化世界中的合作”的报告说，报告期内人类发展指数在全球层面实现了局部反弹，但这种反弹既不完整，也不平等。

人类发展指数是以“人均国民总收入、教育水平和预期寿命”三项基础变量，按照一定计算方法得出的综合指标，并在《人类发展报告》中公布。在经历2020年和2021年严重下滑之后，该指数预期会在2023年大幅反弹。但报告指出，虽然富裕国家和地区的指数符合预期，但在多数贫困国家和地区，该指数仍未恢复到新冠疫情前水平。

报告指出，这种不平等状况正在因为经济活动的高度集中而加剧。“政治极化”问题也在助长一种向内收缩的政策方法，这与解决经济脱碳、数字技术滥用和地区冲突等紧迫问题所需的全球合作背道而驰。

报告指出，“去全球化既不可行也不现实”。要为气候稳定和数字技术的应用推出新一代全球公共产品，同时创新金融机制，通过新治理手段遏制“政治极化”。在这一过程中，多边主义仍将起到举足轻重作用。

联合国秘书长古特雷斯当天在为报告发布录制的视频致辞中说，日益加剧的不平等、不断升级的武装冲突和创纪录的气候冲击对人类社会造成了重大影响。他强调，解决全球问题的途径是重塑合作、团结一致，为建设一个更美好的世界而努力。

《人类发展报告》是联合国开发计划署的旗舰出版物，是联合国系统及全球发展领域最为重要的年度报告。

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