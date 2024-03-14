新华社罗安达3月13日电 专访：中国是安哥拉实现现代化不可或缺的伙伴——访安哥拉中国商会会长库佩纳拉

新华社记者闫然 吕诚成

安哥拉中国商会会长路易斯·库佩纳拉日前在首都罗安达接受新华社记者专访时表示，中国的发展奇迹令同为发展中国家的安哥拉备受鼓舞。

“面对各种挑战，中国经济已经展现出强大韧性，这表明中国道路行得通。”库佩纳拉说，“中国人民勤劳坚韧，对美好生活的向往驱使他们不断向前。我相信在中国的帮助与指导下，安哥拉数量庞大的年轻一代也可以带领国家迈向现代化。”

他回忆说，2002年，在安哥拉内战结束时，中国企业进入安哥拉市场，通过公平贸易帮助安实现战后经济社会秩序重建及民生改善。安哥拉与中国的伙伴关系“始于微时，历久弥坚”。

中国与安哥拉于1983年1月建交。2010年11月，两国宣布建立战略伙伴关系。

据中国海关统计，安哥拉已成为中国在非洲的第二大贸易伙伴。库佩纳拉认为，两国在农业领域的合作仍有巨大拓展空间。“在农机装备升级、播种机械化、耕种技术精细化及粮食安全等领域，中国多年积累的技术和实践经验对我们至关重要。”

谈及安哥拉总统洛伦索即将对中国进行国事访问，库佩纳拉说，期待此访能为两国关系注入新动力，促成双方在农业、工业、人才培养等领域开展更多务实合作，为加快安哥拉国家现代化进程提供助力。

在采访中，库佩纳拉多次强调安哥拉经济多元化的迫切性。“中方提出的中非‘十大合作计划’与安哥拉国家发展规划高度契合，我们需要做的就是创造更好的投资营商环境，增强中国投资者进入安哥拉市场的信心。”

他认为，国际社会目前面临多重危机挑战，产业升级和数字化转型可能面临更大阻力。因此，打造更紧密的安中关系、加强两国协作意义重大。

“安中合作互利共赢，两国人民心意相通。希望中国继续成为安哥拉现代化之路的同行者。”库佩纳拉说。

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