新华社旧金山3月13日电（记者吴晓凌）中国驻旧金山总领事馆与广西壮族自治区人民政府12日在旧金山共同举办纪念中美建交45周年“中美友好在广西”图片展。

广西壮族自治区人民政府副主席廖品琥在致辞时介绍了广西壮族自治区区位优势独特、多元文化交融、山水风光秀丽、资源十分丰富的四大特点。他表示，美国飞虎队曾在广西与中国人民并肩作战、抗击日本法西斯的侵略，广西人民对美国人民抱有非常友好的感情，双方已建立7对国际友城关系，开展了丰富多彩的交流活动。期待与美国人民赓续传统友谊、携手合作发展，共同谱写两国交流合作新篇章。

中国驻旧金山总领馆代总领事宋国选在致辞中表示，二战期间，飞虎队勇士与中国军民并肩抗击日本法西斯，共同捍卫了世界和平与正义，两国人民在血与火的考验中结下了深厚友谊。建交45年来，两国人民不断书写中美友好故事。

加利福尼亚州州长礼宾办主任贝卡·普罗达在致辞中表示，加州将中国视为最重要的国际合作伙伴，双方合作源远流长。州长办公室将继续致力于深化美中人文交流。

美国飞虎队历史委员会总裁拉里·乔布表示，此次图片展将教育当代美国青年保护、铭记二战历史，只有了解真正的历史才能帮助后代找到解决世界问题的办法。

当地政商侨学界人士和友好组织代表近200人出席图片展。现场还设置了非遗展台，展示了壮锦、绣球、团扇等多项广西特色非物质文化遗产。现场观众兴致高昂，纷纷表示要传承和弘扬飞虎队精神，期待赴广西参访。

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