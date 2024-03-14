3月9日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人查看以军空袭后的废墟。新华社发（亚西尔·库迪摄）

以色列总理内塔尼亚胡12日重申，以军将继续推进在加沙地带最南端城市拉法的军事行动。美国总统拜登上周曾公开警告以方，攻入拉法将是踩踏“红线”，随即遭到内塔尼亚胡反驳。美国不断向以方施压，却未能推动巴以双方达成停火协议，显示出美以之间的分歧不断扩大。

美以双方分歧公开化将对加沙局势产生什么样的影响？这背后美国到底在算什么账？新华社记者为您解局——

美以分歧公开化

内塔尼亚胡12日在美国-以色列公共事务委员会会议上发表视频讲话时说，以色列必须摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在拉法剩余的武装人员，否则哈马斯将重新集结、重新武装并重新控制加沙地带。

内塔尼亚胡表示，以色列将继续推进在拉法的军事行动，同时也将防止拉法平民受到伤害，没有任何压力能阻止以军的行动。

针对以方攻打拉法的计划，拜登9日批评内塔尼亚胡的军事策略“不是在帮以色列，而是在害以色列”，如果以军攻入拉法，将是踩踏“红线”。

针对“红线”的说法，内塔尼亚胡接受美国《政治报》采访时表示，他的“红线”是“去年10月7日事件（哈马斯向以色列发射数千枚火箭弹等冲突）不再发生”。他说，如果拜登的意思是“我违背大多数以色列人的意见而追求个人政策，而且还伤害了国家利益，那么在这两点上他都错了”。

内塔尼亚胡11日接受美国福克斯新闻台采访时承认与拜登存在分歧。他表示：“我对以色列的未来负责，大多数公民支持我的立场。”以色列民主研究所最新民意调查显示，65%的以色列人支持继续向拉法发动地面进攻。

美国白宫11日再次强调，以方在未拿出保护平民方案前，不能进攻拉法。“截至目前，我们未收到可实施的方案。”

拜登唱的是哪出戏？

今年是美国大选年。有分析认为，目前拜登政府出于国内选情的需要，开始转变态度，表现出公开施压以色列的一面。

美国“铁锈带”上的密歇根州是大选“摇摆州”，其选情向来备受关注。在2月27日晚结束的密歇根州初选投票中，拜登虽击败党内竞争对手，但该州超过10万民主党选民在选票上勾选“不作承诺”选项，只表达党派倾向，但不支持某个具体候选人，被称为“抗议票”。密歇根州有大量阿拉伯裔美国人，他们不满新一轮巴以冲突爆发以来拜登政府“拉偏架”。活动人士发起投“抗议票”活动，以此向拜登抗议。

2023年4月24日，美国总统拜登在首都华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

很快，拜登政府态度发生戏剧性改变。副总统哈里斯3日罕见呼吁以色列和哈马斯“立即停火”，拜登则多次公开施压以色列。

此外，为应对加沙物资短缺，拜登7日发表国情咨文时宣布，将在地中海靠近加沙地带水域建立一个用于人道主义援助的临时码头。但此举引发外界广泛质疑——貌似利于巴勒斯坦，实则亲以利己。巴勒斯坦圣城大学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德分析，美国建码头意在实现多重目地，包括解散一直被以方诟病的国际救援组织、增强美国在东地中海的影响力、减轻以色列因加沙人道主义状况恶化所承受的压力。

事实上，公开施压并不意味着政策转变，例如，向以色列施压最有效的手段——切断或减少美国对以军援，拜登政府从未触碰。在提出攻打拉法是“红线”之后，拜登自相矛盾地说，不存在“会让美国切断武器输送、使以色列没有‘铁穹’（防空系统）可用的红线”。

与此同时，以色列在美国大选年中一向攥着“施压砝码”。12日，内塔尼亚胡在美国-以色列公共事务委员会表态将继续推进拉法军事行动。美国-以色列公共事务委员会是美国最强大的犹太人利益游说团体，这一团体在大选年的巨大影响力，拜登心知肚明。

停火协议争论不休

在停火谈判方面，目前进展不大。埃及、卡塔尔和美国多方近期试图推动以色列和哈马斯达成停火协议。卡塔尔政府12日说，以色列与哈马斯的间接谈判还在进行，双方分歧依旧不小，离达成协议尚有距离。

这是3月11日在加沙地带北部拍摄的空投的救援物资。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

美国方面12日敦促哈马斯接受停火协议。美国总统国家安全事务助理沙利文说，只要哈马斯肯释放被扣押人员，接受为期6周的短期停火，后续各方将斡旋更持久的长期停火。

据媒体报道，以色列已经接受这一短期停火协议。哈马斯坚持要求永久停火、以方撤军。以方则誓言不消灭哈马斯不罢休，停火协议到期后会继续攻打加沙。

巴勒斯坦政治分析人士泰西尔·穆赫辛说，达成停火协议需要哈马斯展现出一定的灵活性，也需要以色列的让步以及国际社会的保证。目前来看，短暂停火可能性仍不被排除。

以色列《国土报》分析认为，以色列在与哈马斯的谈判中表现出犹豫和固执的态度，主要源于内塔尼亚胡对延续个人政治生命的考虑。巴勒斯坦国际关系学教授奥萨马·沙阿斯说，内塔尼亚胡可能为保住执政联盟不瓦解而延长在加沙的军事行动，对拉法展开地面攻击。

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