人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻菲律宾使馆发言人就美方考虑扩大对华出口限制答记者问

2024年03月14日11:09 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网马尼拉3月14日电 （记者樊帆）3月14日，中国驻菲律宾使馆发言人就美国商务部部长吉娜·雷蒙多率团访菲期间有关言论回答记者提问。

问：美国商务部部长吉娜·雷蒙多率团访菲期间，称美国政府正持续评估是否有必要扩大对华出口限制，以阻止中国取得先进电脑芯片及生产设备，增强军事力量。使馆对此有何评论？

答：美方对华实施半导体出口限制，不仅违反《关贸总协定》第1条规定的最惠国待遇原则、《技术性贸易壁垒协定》的相关规定，还违背市场规律，扰乱正常的贸易秩序，冲击国际产供链稳定，是地地道道的经济霸凌。美国以“国家安全”为借口限制对华出口芯片，但实际上有关举措完全超出国家安全范畴，使普通民用芯片的正常贸易受阻。

美代表团访菲不专注菲美务实合作，却大谈安全问题，拉拢、蛊惑盟友站队，共同遏制打压中国技术发展。很多菲有识之士在问，美方是在真心实意助菲解决发展问题吗？

美方应当立即停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，更不应鼓动其盟友对华搞脱钩断链的行径。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部