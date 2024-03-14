人民网马尼拉3月14日电 （记者樊帆）3月14日，中国驻菲律宾使馆发言人就美国商务部部长吉娜·雷蒙多率团访菲期间有关言论回答记者提问。

问：美国商务部部长吉娜·雷蒙多率团访菲期间，称美国政府正持续评估是否有必要扩大对华出口限制，以阻止中国取得先进电脑芯片及生产设备，增强军事力量。使馆对此有何评论？

答：美方对华实施半导体出口限制，不仅违反《关贸总协定》第1条规定的最惠国待遇原则、《技术性贸易壁垒协定》的相关规定，还违背市场规律，扰乱正常的贸易秩序，冲击国际产供链稳定，是地地道道的经济霸凌。美国以“国家安全”为借口限制对华出口芯片，但实际上有关举措完全超出国家安全范畴，使普通民用芯片的正常贸易受阻。

美代表团访菲不专注菲美务实合作，却大谈安全问题，拉拢、蛊惑盟友站队，共同遏制打压中国技术发展。很多菲有识之士在问，美方是在真心实意助菲解决发展问题吗？

美方应当立即停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，更不应鼓动其盟友对华搞脱钩断链的行径。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

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