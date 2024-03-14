人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国赴黎维和工兵分队完成12项紧急任务

2024年03月14日10:04 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网大马士革3月13日电 （记者薛丹）近日，中国第22批赴黎维和工兵分队高标准完成联黎部队司令部临时赋予的12项紧急工程施工任务，赢得联黎司令部及友军的高度评价。

经排查，联黎司令部营区多处防御工事设施不同程度损毁、存在较大安全隐患。受领任务后，工兵分队第一时间派遣2组专业施工力量展开现地勘察，组织人员精准制定施工方案，并结合任务区最新局势，对作业期间可能存在的安全隐患进行系统细致的风险评估。

此次施工区域临近陡坡悬崖，施工作业安全风险高，加之时间紧、任务重，给施工任务分队带来不小挑战。经过10天的连续作业，我维和官兵用最短时间高标准完成了2000多米蛇腹型铁丝网更换、1000多米刺线牵拉修复、1000多米围栏修补加固等12项工程施工任务，全面强固联黎司令部应对安全风险的防护体系。

该分队自去年12月份部署以来，先后高标准完成营区防卫设施升级改造、联黎部队临边营区防护工程等4项年度施工任务和20项临时任务，受到联黎部队司令部及维和友军一致认可。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部