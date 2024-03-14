人民网大马士革3月13日电 （记者薛丹）近日，中国第22批赴黎维和工兵分队高标准完成联黎部队司令部临时赋予的12项紧急工程施工任务，赢得联黎司令部及友军的高度评价。

经排查，联黎司令部营区多处防御工事设施不同程度损毁、存在较大安全隐患。受领任务后，工兵分队第一时间派遣2组专业施工力量展开现地勘察，组织人员精准制定施工方案，并结合任务区最新局势，对作业期间可能存在的安全隐患进行系统细致的风险评估。

此次施工区域临近陡坡悬崖，施工作业安全风险高，加之时间紧、任务重，给施工任务分队带来不小挑战。经过10天的连续作业，我维和官兵用最短时间高标准完成了2000多米蛇腹型铁丝网更换、1000多米刺线牵拉修复、1000多米围栏修补加固等12项工程施工任务，全面强固联黎司令部应对安全风险的防护体系。

该分队自去年12月份部署以来，先后高标准完成营区防卫设施升级改造、联黎部队临边营区防护工程等4项年度施工任务和20项临时任务，受到联黎部队司令部及维和友军一致认可。

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