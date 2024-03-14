人民网日内瓦3月13日电 （记者刘仲华）3月12日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团与联合国人权理事会残疾人权利特别报告员、联合国人权高专办、墨西哥、新西兰、芬兰常驻日内瓦代表团以及联合国妇女署等共同举办残疾人权利特别机制设立十周年纪念边会。多国外交官及有关国际机构、非政府组织、媒体记者百余人线上线下与会，气氛热烈。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使致辞表示，今年是残疾人权利特别机制设立十周年，《残疾人权利公约》也将迎来20周年纪念。中方愿同各方一道，以有关周年纪念为契机，采取切实措施消除残疾人面临的困难，真正实现“一个都不能少”的目标。

陈旭指出，中国高度重视残疾人事业发展，颁布实施《无障碍环境建设法》等90余部残疾人权益保障法律，建立覆盖2700多万残疾人的补贴制度，为促进残疾妇女就业创建“美丽工坊”。中方愿就促进和保障残疾人权利提出三点主张：一是促进包容，消除针对残疾人的偏见和歧视。二是加强保障，加快无障碍、适老化设施建设，建立健全救助体系。三是提高参与，促进残疾人就业创业、平等参与经济社会文化事务。

墨西哥、新西兰、芬兰大使致辞，历任人权理事会残疾人权利特别报告员、残疾人权利委员会主席、联合国人权高专办、妇女署、儿童基金会、红十字国际委员会官员作为嘉宾发言，从各自角度阐述对保护和促进残疾人权利的看法。与会代表还进行了互动对话。

中国政府高度重视残疾人权益保障，全面落实《无障碍环境建设法》，2024年全国两会首次制作盲文版大会文件,为残疾人代表履职提供无障碍保障，受到国际社会广泛好评。

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