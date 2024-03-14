埃及阿斯旺本班太阳能电场联网工程500千伏变电站一角。人民网记者 沈小晓摄

人民网开罗3月13日电 （记者沈小晓）上午11时左右，在位于埃及阿斯旺沙漠地区的本班光伏产业园内，埃及工程师穆斯塔法正和同事对本班3号变电站的数据进行监测和采集，后将数据传输到位于开罗的数据中心。“我们的工作是保障变电站稳定运行，确保本班光伏产业园生产的绿色电力能够安全高效地送入埃及国家电网。”穆斯塔法说。

穆斯塔法工作的变电站，是由中国西电集团承建的埃及本班光伏产业园的升压变电站项目，是埃及国家电网主干网络的重要组成部分，包含4座220千伏变电站和1座500千伏变电站，分别于2019年底和2021年2月竣工并网发电。作为本班光伏产业园电力外送的枢纽，截至目前，5座变电站已持续为当地提供电力超过13775吉瓦时，为埃及经济社会发展提供了有力的电力供应支持。

本班光伏产业园位于埃及南部阿斯旺省，当地全年日照可达3000多个小时，紧邻阿斯旺大坝。近年来，随着埃及人口激增，用水量上涨，阿斯旺大坝发电量难以满足当地用电需求。

近年来，埃及努力构建现代化电力服务体系，并加大力度提高清洁电力占比，计划到2035年，42%以上的电力来自于可再生能源。2019年，埃及政府在本班地区建设的本班光伏产业园建成投产，总装机容量超2000兆瓦。数据显示，该园区满负荷时，每年可发电3.8太瓦时，极大缓解了当地用电缺口，帮助埃及改善能源结构。

本班光伏产业园5座变电站的主要设备全部采用中国技术，部分设备来自于中国西电集团与埃及电力部所属EGEMAC公司合资成立的西电-EGEMAC高压电气有限责任公司，实现了本地化生产。据了解，中国西电集团已在埃及市场参与并完成数十个变电站成套工程项目，为50多个变电站提供了66千伏至500千伏电力变压器、避雷器等输变电设备，提升了埃及本土电气设备生产能力，促进当地电力行业的快速发展。“近年来，中国电力产品行销全球，充分体现了中国产品的技术水平和质量正在得到全球用户的认可。”西电-EGEMAC高压电气有限责任公司副总经理张雁文说。

变电站项目实施过程中，由中埃电力领域的专家和技术人员共同组成了专业的工程管理和建设团队，有力保障了项目顺利送电。2021年12月，埃及总统塞西视察本班变电站项目时表示，该项目是埃及最重要的新能源和可再生能源发电的基础设施项目之一，不仅有助于进一步提高埃及国内供电网络的安全性和可靠性，优化埃及整体电网结构，还通过电力互联项目帮助埃及实现电力出口，助力埃及在电力与可再生能源方面迈入发达国家行列的目标。

(责编：贾文婷、常红)