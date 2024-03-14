新华社日内瓦3月13日电（记者曾焱）联合国儿童死亡率估算机构间小组13日发布的报告显示，2022年全球5岁以下儿童死亡人数降至490万，是历史新低。

报告显示，自2000年以来，全球5岁以下儿童死亡率下降了51%，一些低收入和中低收入国家的降幅更大。这表明，如果能为包括儿童健康和福祉在内的初级卫生保健分配充足的资源，就有可能取得进展。

报告说，尽管取得了这些进展，但要终结所有可避免的儿童和青少年死亡仍任重道远。在2022年，有490万名5岁以下儿童死亡，同年还有210万名5岁至24岁的儿童、少年和青年失去生命。这些死亡病例大多集中在撒哈拉以南非洲地区和南亚。

报告指出，这些死亡病例主要是由可预防或可治疗的原因造成，如早产、出生时的并发症、肺炎、腹泻或疟疾。如果能更好地提供高质量的初级卫生保健，包括必要的、低成本的干预措施，如接种疫苗、训练有素的医护人员协助分娩、支持早期和持续母乳喂养以及诊断和治疗儿童疾病，可以挽救许多生命。

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