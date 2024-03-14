人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国报告：2022年全球5岁以下儿童死亡人数降至新低

2024年03月14日08:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦3月13日电（记者曾焱）联合国儿童死亡率估算机构间小组13日发布的报告显示，2022年全球5岁以下儿童死亡人数降至490万，是历史新低。

　　报告显示，自2000年以来，全球5岁以下儿童死亡率下降了51%，一些低收入和中低收入国家的降幅更大。这表明，如果能为包括儿童健康和福祉在内的初级卫生保健分配充足的资源，就有可能取得进展。

　　报告说，尽管取得了这些进展，但要终结所有可避免的儿童和青少年死亡仍任重道远。在2022年，有490万名5岁以下儿童死亡，同年还有210万名5岁至24岁的儿童、少年和青年失去生命。这些死亡病例大多集中在撒哈拉以南非洲地区和南亚。

　　报告指出，这些死亡病例主要是由可预防或可治疗的原因造成，如早产、出生时的并发症、肺炎、腹泻或疟疾。如果能更好地提供高质量的初级卫生保健，包括必要的、低成本的干预措施，如接种疫苗、训练有素的医护人员协助分娩、支持早期和持续母乳喂养以及诊断和治疗儿童疾病，可以挽救许多生命。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部