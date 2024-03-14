新华社日内瓦3月13日电（记者石松）东南大学人权研究院执行院长、中国人权研究会常务理事龚向和13日代表中国人权研究会在联合国人权理事会第55届会议上发言时表示，中国在隐私权保护方面取得显著进展。

龚向和表示，隐私是一项基本人权，是保障人类尊严的关键。中国在隐私权保护方面取得了显著进展。

龚向和说，一个重要的里程碑是2021年制定的个人信息保护法，该法为全面保护个人信息提供了完整的法律框架，保障了个人隐私权。之前于2017年施行的网络安全法，则通过严格的个人数据保护规定来保障隐私权。2021年正式实施的民法典专章规定隐私权，并涉及8个条款规范隐私权。刑法则规定公民隐私不受侵犯。

龚向和还表示，尽管中国的隐私权是新近发展起来的一个法律概念，中国迄今为止已制定出一系列法律。随着中国在数据保护标准方面与国际接轨，这些立法有效地回应了国内对隐私保护的需求，并产生一定的国际影响。

联合国人权理事会第55届会议2月26日在瑞士日内瓦开幕，预计于4月5日结束。

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