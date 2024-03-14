新华社巴黎3月13日电（记者徐永春）国际能源署13日发布报告说，去年全球能源行业的甲烷排放量接近历史最高水平，但得益于政策法规的颁布及《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上有关方面做出的新承诺，甲烷排放量未来可能下降。国际能源署呼吁各方努力降低甲烷排放量，推动全球气候目标的实现。

这份名为《全球甲烷排放追踪》的报告是自去年12月COP28结束以来国际能源署对全球甲烷排放的全面评估。报告说，2023年化石燃料的生产和使用导致了近1.2亿吨甲烷排放，与2022年相比略有上升。

报告说，当前全球甲烷排放量仍然过高，还无法实现全球气候目标。

报告预计，在COP28大会之后，各国有望加大甲烷减排的努力。最新分析表明，如果各国和企业迄今关于甲烷排放的承诺都能按时全部兑现，到2030年，来自化石燃料的甲烷排放量将减少50%。

国际能源署署长法提赫·比罗尔呼吁将承诺转化为行动，同时继续设定更高目标，利用政策和技术大幅减少来自化石燃料的甲烷排放。

据国际能源署介绍，自工业革命以来，全球气温升幅中约三成由甲烷造成，而能源行业（包括石油、天然气、煤炭和生物能源）是人类活动排放甲烷的第二大来源。虽然大气中的甲烷比二氧化碳消散得更快，但甲烷的影响不容忽视。因此，减少甲烷排放是短期内遏制全球变暖和改善空气质量的最佳方法之一。

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