新华社北京3月13日电 综述｜事故频发 波音陷航空安全困境

新华社记者

飞行中门塞（内嵌式应急门）脱落、引擎空中起火、起飞时轮胎掉落……近期美国波音公司陷入航空安全困境，不同型号客机发生安全事故，相关调查和审核也暴露出诸多问题。

美国媒体11日报道，美国联邦航空局对波音737 MAX系列客机生产进行审核后发现多处问题。在89项审核内容中，有33项波音未通过，不少问题被归类为未遵循既定制造工序、程序或操作说明，部分为质量控制记录问题；波音机身供应商势必锐航空系统公司在接受的13项审核内容中，7项存在问题，其中包括飞机门塞相关审核。

同在11日，一架从澳大利亚悉尼飞往新西兰奥克兰的波音787-9型客机在飞行中出现“技术故障”，机身剧烈晃动，造成至少50人受伤。由于涉事客机运营商拉塔姆航空公司总部位于智利，智利民航总局已表示会与新西兰交通事故调查委员会合作调查这起事故。

今年以来，波音客机安全事故频发。3月7日，美国联合航空公司一架飞往日本大阪的波音777-200型客机从美国旧金山起飞时，左主起落架一个轮胎掉落。掉落的轮胎残骸砸坏了机场员工停车场的几辆汽车。3月4日，美联航一架从美国休斯敦飞往迈尔斯堡的波音737客机起飞后不久因引擎起火被迫返航。2月19日，美联航一架执飞旧金山至波士顿航班的波音757-200型客机因机翼受损备降丹佛国际机场。1月13日，日本全日空航空公司一架波音737客机在飞行途中驾驶舱前方玻璃出现裂痕，随即返航……

波音在年初还发生了“掉门”事故。1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机起飞后不久，机舱侧面一处门塞脱落。调查人员检查后发现，4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。事故发生时距离该客机交付阿拉斯加航空公司仅约两个月。此后，波音737 MAX 9型客机在美国和世界多地被迫停飞检查，部分客机在检查中暴露出部件松动等问题。

一系列安全事故加剧了人们对波音存在质量控制问题的担忧。德新社日前报道说，波音公司2月份交付的波音737 MAX系列客机数量大幅减少，“在1月份的一次戏剧性事件后，这家飞机制造商目前面临着改善质量控制的压力”。

美国联邦航空局2月28日在一份声明中要求波音在90天内制订一项全面的行动计划，以解决其“系统性质量控制问题”。该局局长迈克·惠特克表示：“波音公司必须重新审视其质量控制流程的各个方面，并确保安全是公司的指导原则。”

除美国联邦航空局介入外，波音还因上述门塞脱落事故受到美国国家运输安全委员会和美国司法部的调查。波音方面表示将配合相关调查和审核。不过，美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪曾表示，波音对调查并不配合。

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