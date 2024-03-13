新华社北京3月13日电（记者袁帅、马卓言）外交部发言人汪文斌13日表示，中国将弘扬全人类共同价值，愿同各国在相互尊重基础上，就民主等问题开展交流互鉴，共同为人类民主事业作出新的贡献。

当日例行记者会上，有记者问：本周，备受国际社会关注的全国两会顺利闭幕。我们注意到，许多国际人士表示，两会是外界观察和理解中国民主的重要窗口，体现了中国全过程人民民主的生机与活力。请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，全国两会是集中反映和深入践行全过程人民民主的重要平台。今年正值全国人民代表大会成立70周年、中国人民政治协商会议成立75周年，来自各地各行各业近5000名人大代表、政协委员齐聚北京，将14亿多人民所思所盼不断融入党和国家发展顶层设计，凸显全过程人民民主的强大生命力。

汪文斌表示，党的十八大以来，每年全国两会，习近平总书记都同代表委员们深入交流、共商国是，共参加团组审议讨论59次。习近平总书记带头践行全过程人民民主，兼听广纳、汇聚众智。

汪文斌说，今年政府工作报告在起草过程坚持“开门问策、集思广益”，充分反映民心民意，回应基层、群众、企业的关切。据统计，直接参与报告修改的，大约有1万人。报告稿形成后，印发各地区各部门、各单位和社会各界征求意见，梳理出1100多条意见建议。此外，网络媒体平台还整理了来自40多个国家、数百万条的网民建议，并将精选建言转给起草组。接地气、汇民意的起草工作让老百姓所思所想融入国家发展的顶层设计和决策部署。

汪文斌表示，全国人大代表积极践行全过程人民民主，密切同人民群众的联系，灵活运用专题调研、视频、座谈、走访等方式问需于民、问计于民。今年，通过上述方式形成的议案有230件，占议案总数的77.2%。本次政协会议共收到提案5898件，通过提案、大会发言、反映社情民意信息等形式发挥人民政协作为专门协商机构的优势作用，践行发展全过程人民民主要求，把智慧和共识凝聚起来，把信心和力量传递出去，体现了为国履职、为民尽责的担当精神。

他说，民主管不管用，关键看效果。当代中国与世界研究院发布的报告显示，全球23国受访者对中国国家治理能力平均认可度接近九成。哈佛大学肯尼迪学院连续十多年在中国开展的民调结果显示，中国民众对政府满意度连年保持在90%以上。中国民主制度激发出14亿多人参与现代化建设的热情，制度优势转化为国家治理效能，全过程人民民主成为“中国之治”的坚实基础。

汪文斌说：“未来，中国将继续发展更加广泛、更加充分、更加健全的全过程人民民主。我们将弘扬全人类共同价值，愿同各国在相互尊重基础上，就民主等问题开展交流互鉴，共同为人类民主事业作出新的贡献。”

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