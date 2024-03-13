国际问题观察员 章思远

近来，“脱钩断链”论调在美国沉渣泛起，有人要给中国商品加重税，有人要和中国彻底“脱钩”，似乎对华经济切割就能包治百病，让自己“再度伟大”。这几年，从“贸易战”到“去风险”，美国变着法搞“脱钩断链”。但回头去看，美国“脱了个寂寞”。

“脱钩断链”斩不断中美经贸联系。特朗普发起的“贸易战”来势汹汹，但几年下来，中美贸易额比“战前”不降反增。拜登推动“友岸外包”降低对华依赖，但打脸来得挺快，伴随第三地对美出口增加的是中国“半成品”出口激增。《经济学人》指出，“友岸外包”既未带来韧性，也未带来安全性，美对华依赖依旧。

“脱钩断链”治不了美国的沉疴痼疾。美国政客将“脱钩断链”奉为减少逆差、产业回流、增加就业的灵丹妙药。但数据童叟无欺，“贸易战”已导致美国约30万个就业岗位流失，90%关税由美消费者“买单”，美国贸易逆差居高不下，制造业GDP占比持续低位下滑，“再工业化”仍是“镜中花、水中月”。

“脱钩断链”挡不住中国前进步伐。美将尖端科技、高端制造视为禁脔，对华筑起“小院高墙”。但限制打压从来就阻挡不了中国发展，“卡脖子”倒逼中国科技自立自强。近年来，多项“卡脖子”技术被中国攻克并实现产业化，“中国芯”、“智能造”、“未来车”、“数据港”等加速发展。美对华科技打压最终只会让美企丢掉市场、自断财路。

美国政客搞“脱钩断链”虽然不乏玩政治、拉选票的盘算，但归根结底还是对华认知出了问题。一些人抱持“西方中心论”，坚守冷战零和思维，为“竞赢”中国，其一贯标榜的市场规则、自由贸易、公平竞争都不要了，经贸科技泛政治化、泛安全化已近乎歇斯底里。最近，中国电动车成了“带轮子的苹果手机”、振华港机“对美港口构成网络安全风险”。人们不禁要问，美国到底怎么了？

面对美“脱钩断链”的明枪暗箭，中国始终展现定力和智慧，高质量发展、高水平对外开放持续推进，中国式现代化之路越走越宽广。中国去年经济增长5.2%，依然是全球经济增长的最大引擎、全球货物贸易第一大国。事实证明，“下一个中国还是中国”，“去风险”就是“去机遇”，与中国脱钩就是与机遇、与未来、与世界脱钩。

中美经贸关系的本质是互利共赢。美国面对的挑战在自身，而不在中国。美国商会代表团近期访华时，明确反对美中“脱钩”。奉劝有些美国政客能兼听则明、放平心态、认清大势、迷途知返。如果一门心思打压中国，最终只能“搬起石头砸自己的脚”。

(责编：曹欣悦、崔越)