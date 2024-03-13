新华社里斯本3月12日电 新闻分析｜葡萄牙议会选举右翼胜出 政府组阁前景难料

新华社记者温新年 赵丹亮

在葡萄牙日前举行的议会选举中，由最大反对党、中右翼的社民党领导的民主联盟获得29.5%的选票和79个议席，以微弱优势战胜执政的社会党。这意味着由社会党领衔的中左翼政治势力长达9年执政的结束，葡未来政局走向或将受到显著影响。眼下，如何组建政府是社民党主席蒙特内格罗面临的最大挑战。

此次选举共有18个政党和政党联盟竞争议会230个席位。社会党获得28.66%的选票和77个议席，位列第二。值得注意的是，极右翼政党“够了”党获得18.06%的选票和48个议席，排名第三，成为本次选举中快速崛起的政治势力。

分析人士认为，在葡议会两大党社民党和社会党议席数差距不大的情况下，“够了”党或将发挥重要作用。

另一右翼政党——自由事业党在本次选举中排名第四，获得5.08%的选票并拿下8个议席。至此，右翼党派共获得135个议席，占议会总席数59%。这将可能促使葡未来政策“右转”。

“够了”党主席文图拉在选举结果产生后表示，左翼政党败选是这次选举的“最大胜利”。

社会党前任总书记、看守政府总理科斯塔对此次选举结果发表评论说，其所属的社会党败选，丢失的选票基本都被“够了”党拿走，“够了”党随之崛起。他本人对此负有不可推卸的责任。

葡政治学学者保罗·穆拉在接受新华社记者采访时说，葡议会选举结果并不是孤立事件，而是逆全球化现象在葡的显现。“这种逆全球化趋势是全球性的。”

分析人士指出，虽然民主联盟胜选在预料之中，但现实情况十分复杂，未来政局走向充满不确定性。“够了”党的异军突起，最终能否大幅度改变现行政治结构和政策走向，还有待观察。

社民党主席蒙特内格罗在胜选后表示，他期待总统德索萨提名他组阁。当被问及与“够了”党结盟的可能性时，他表示绝不会“对自己、对自己的政党和葡萄牙民主制度做出如此糟糕的选择”。

然而，蒙特内格罗要面对的现实却是，他必须决定是否与“够了”党结盟，以确保组阁成功和未来政府的稳定性。否则，即使与右翼自由事业党达成协议，他也只能成为议会的少数派。

社会党总书记桑托斯表示，将领导反对党挤压“够了”党的活动空间。他在败选后说：“社会党未能赢得选举，但将领导议会反对党。在未来几个月内，我们将努力争取重新赢得所有对现行政体和社会党不满的选民们的支持。”

根据选举日程规定，葡萄牙总统德索萨将于本月下旬任命新总理。新总理将在被任命后的10天内向议会提交组阁方案。预计新议会第一次全体会议将于4月初举行，对组阁方案进行讨论和表决。

有分析人士预测，鉴于葡议会选举结果，葡萄牙很可能出现“议会僵局”和“政府不稳定”风险。

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