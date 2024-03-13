新华社华盛顿3月12日电（记者熊茂伶 胡友松）美国现任总统拜登和前总统特朗普12日各自锁定2024年总统选举民主党总统候选人提名和共和党总统候选人提名。这意味着，如不出意外，两人将再次在美国总统选举中对决。美国舆论对这一情况的出现表示担忧。

据美国多家主流媒体测算和报道，在12日佐治亚、密西西比和华盛顿三州初选中，拜登和特朗普分别在党内胜出，各自累计的所属党派全国代表大会党代表票数已经超过被提名为总统候选人所需。

拜登当天发表声明，对再次让他代表民主党出战表示感谢。他同时炮轰特朗普，称特朗普的“怨念”和“报复”活动威胁“美国理念”。特朗普日前表示，拜登才是美国民主的威胁，并就年龄和健康问题攻击拜登。

在2020年美国总统选举中，拜登获胜，但特朗普拒绝承认败选，并宣称存在大规模选举舞弊，为2021年1月6日发生的“国会山骚乱”埋下导火索。众议院民主党人随后指控特朗普“煽动叛乱”，并在特朗普离开白宫前再次对他发起弹劾。特朗普一直指责拜登和民主党对他进行“政治迫害”。过去几年，由当年大选引发的政治和法律风波持续冲击美国。

此前多项民调显示，多数美国人不希望看到拜登和特朗普“重赛”，并对他们的执政能力表示担忧。美联社文章说，拜登和特朗普都有缺点且都不受欢迎，他们的再次交锋势必加剧美国尖锐的政治和文化分歧。南卡罗来纳州选民、退伍军人丹·霍尔泰尔对记者说，拜登和特朗普“只会斗来斗去”，估计美国未来几年会比现在更糟糕。

在美国，竞选是一场“烧钱大战”。有美国研究机构预测，2024年选举周期将成为美国史上最昂贵的一个周期，各竞选人在政治广告上的花销合计将超过100亿美元。

初选是美国总统选举的第一阶段，今年的初选将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

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