新华社伊斯兰堡3月13日电 高端访谈｜“巴基斯坦和中国携手共同发展、繁荣、进步”——访巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫

新华社记者蒋超

“巴中两国将秉持共同的价值观，携手共同发展，推动共同繁荣、进步！”巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫日前在位于首都伊斯兰堡的总理府接受新华社记者独家专访时说。这是夏巴兹再次当选巴基斯坦总理后首次接受外国媒体专访。

3月3日，国家主席习近平致电夏巴兹·谢里夫，祝贺他当选巴基斯坦伊斯兰共和国总理。

夏巴兹非常感谢习近平主席对巴基斯坦的持续支持。“我十分珍视习近平主席对巴中两国人民间友谊与合作所表达的情感。对我的新任期来说，这是一个非常好的开始。”夏巴兹说。

2024年是巴中建交73周年。夏巴兹表示，70多年来，两国领导人不断培育和促进巴中友谊。两国已发展成为全天候战略合作伙伴，拥有了“铁杆兄弟”般的独特友谊，推动巴中友谊达到新高度。夏巴兹期待再次访问中国。

夏巴兹高度评价中国式现代化，并表示巴基斯坦应该学习中国式现代化发展模式，鼓励中小企业家在工农业、信息技术等领域积极创业，为广大青年提供充分就业，最终减轻贫困。

“中国式现代化是一种很成功的模式。”在夏巴兹看来，中国创造出前所未有的发展奇迹，包括让数亿人摆脱贫困，使广大农村人口享有教育、卫生、医疗设施和就业服务，打造出一个个具有国际竞争力的企业和经济增长中心。

巴基斯坦是首批加入“全球发展倡议之友小组”的成员之一。夏巴兹认为，当今世界，促进和解、开展对话是应对分裂的关键。巴方坚定支持中方提出的三大全球倡议，坚信这些倡议将进一步帮助各国建立更紧密的良性互动。

夏巴兹表示，共建“一带一路”不仅有助于减轻各国贫困饥饿，还能促进投资并推动教育卫生发展，富有远见，“没有比这更好的全球社会共建模式了”。

“我们感谢中国在促进巴基斯坦经济发展方面提供的巨大帮助。”夏巴兹说，“共建中巴经济走廊在其中发挥了非常关键的作用。”

夏巴兹表示，中国高质量发展不断推进，巴基斯坦也要推动中巴经济走廊项目向现代化、科技化方向发展。巴方已经建立与中巴经济走廊相匹配的特别投资促进委员会机制，还计划建立工业园区和出口区，期待与中国企业加强合作。（参与记者：张敬尧）

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