新华社东京3月13日电（记者钱铮）日本商业航天公司“太空一号”（SPACE ONE）13日从位于和歌山县的纪伊太空发射场发射一枚小型固体燃料火箭，火箭升空数秒后爆炸解体。

这是日本民间企业首次尝试用自己研制的火箭运送卫星上天。直播画面显示，当地时间13日11时01分（北京时间10时01分），搭载一颗小型卫星的“凯洛斯”（KAIROS）火箭1号按预定计划从纪伊太空发射场发射，但火箭升空数秒后在空中爆炸解体，坠落的火箭残骸燃烧冒出浓烟。目前没有人员受伤的报告。

“凯洛斯”火箭全称是“以纪伊为基地的先进即时火箭系统”，采用四级串联构型，由三级固体级段和一级液体级段组成，全长约18米，直径约1.35米，重约23吨。其近地轨道运载能力为250公斤，太阳同步轨道运载能力为150公斤。

“太空一号”公司希望把这款火箭打造成全球从签约到发射所需时间最短的航天运载工具。“凯洛斯”火箭1号最初计划在2022年3月发射，但半导体材料不足等原因导致火箭零部件不能及时到货，发射数度延期。本次发射原定于本月9日实施，但由于发射场附近海面警戒区域内发现船只，发射被紧急叫停。

2019年，总部位于北海道的一家日本民间企业发射一枚探空火箭并成功到达距地球100多公里的高度，这是日本民企研制火箭首次成功发射，但当时火箭并没有搭载有效载荷。

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