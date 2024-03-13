新华社美国奥斯汀3月12日电 综述｜妙想照入现实——美国“西南偏南”大会创新奖扫描

新华社记者徐剑梅

从无人驾驶赛车到将路灯杆改造成电动汽车充电桩，从识别人工智能克隆语音到人工智能帮助临床诊断……当地时间11日晚，2024年度“西南偏南”多元创新大会和艺术节设立的创新奖在得克萨斯州首府奥斯汀揭晓。来自人工智能、气候变化等领域的诸多奇思妙想和解决方案，正逐步照入现实。

本年度“西南偏南”多元创新大会和艺术节于8日至16日在奥斯汀举行。这一节庆活动创办于20世纪80年代，聚焦科技与艺术相结合的多元创新，本年度大会创新奖的50多件入围作品体现了这一特色。

美国Truveta公司开发的大语言、多模式AI模型获得今年人工智能类别的创新奖。该公司将预训练的开放大语言模型与临床数据集的深度训练相结合，把美国医疗保健机构共享的患者电子健康记录标准化并转化成数十亿“干净、准确的数据点”，并且每天更新数据，助力研究人员准确分析患者的护理情况和结果。

法国一家公司研发的人形机器人把工业设计与动漫设计有机结合，夺得产品设计类别创新奖。据研发团队介绍，这款看起来像可爱动漫角色的机器人适合多种任务和环境，能快速移动、抓取和运输，并能与用户互动，帮助没有专业技术知识的用户轻松编程。

韩国专为视障人士设计的人工智能触觉图形显示器DotPad获得最佳展示奖。该显示器内置盲文面板，能访问任何来源的视觉内容，并将所连接设备上的输入内容转换为触觉图形。据介绍，目前韩国釜山的公交站已安装使用DotPad技术的触觉地图，以方便视障人士出行。

此外，获得健康与生物科技类别创新奖的DermaSensor是一款基于AI数据驱动、能检测黑色素瘤等常见皮肤癌病变的医疗设备。它利用弹性散射光谱，检测即时、精确、客观，被认为具有突破性，已获得美国食品和药物管理局批准。

今年创新奖设立11个类别，其中两个类别设置值得一提。一是鼓励在校学生创新的学生创新奖，今年获奖作品FireBot据介绍是一款无人驾驶车辆，可远程部署到燃烧的建筑物中进行人员搜救，减小消防员风险，增加被困者生存机会。

另一类别名称是“如果未来会怎样”，面向难以归入其他类别的创新。今年奖项花落一款名为UbiGro Cover的温室覆盖膜，它利用量子点技术，优化太阳光光谱，从而增强光合作用，提高作物产量。它的安装方式与传统温室覆盖膜相同，因而易于无缝集成到现有温室。

不仅获奖作品各有精彩，在创新奖入围作品展示会上，许多止步于入围的作品也令人眼前一亮。

传统制浆技术（即牛皮纸制浆）无法从农业残留物中提取可用纤维素，因而人造丝、莫代尔等织物通常由树木制成。展示会上，一家美国企业展示了用农业废料制成人造纤维素原料纸浆。该专利工艺利用收割庄稼后丢弃或焚烧的农业废料，所制成纸浆比传统纤维浆少使用50%的水和90%的能源。

“声音体验”类别入围作品“大漩涡”来自中国上海，是一个采用虚幻引擎、杜比全景声和生成式投影的互动视听装置。创作者受到美国作家爱伦·坡短篇小说《坠入大漩涡》启发，参观者可以操纵投影，依循视觉范围之外的听觉线索，反复卷入和摆脱看似混乱而不可预测的信息流。

(责编：曹欣悦、崔越)