新华社德国波恩3月12日电 专访：在中国“机会无穷尽，创新无止境”——访DHL快递全球首席执行官蒋明燊

新华社记者单玮怡

“我们乐见中国对外开放，这不仅推动全球贸易，更让在中国发展的跨国企业受益。”全球物流服务供应商DHL快递全球首席执行官蒋明燊（外文名：约翰·皮尔逊）日前在德国波恩接受新华社记者专访时说。

总部位于波恩的DHL是早期进入中国市场的国际物流企业之一，一直参与并受益于中国经济发展和产业转型。过去30多年，DHL持续在中国市场投资建设物流基础设施和国际快递服务网络。

蒋明燊说，中国市场的开放性和对创新的接受度为DHL开拓市场和推动技术创新提供了丰富机遇，在中国“机会无穷尽，创新无止境”。

他认为，虽然全球贸易环境仍然欠佳，但随着物流行业朝着更绿色、更清洁的方向发展，绿色转型有望创造新的业务增长点。他指出，中国市场和客户越来越重视可持续解决方案，为企业带来广阔发展机遇。

2023年，DHL快递在华物流基础设施投资总额超过3亿元人民币，主要用于改扩建和升级多个重要口岸设施，加密洲际直航货班，以及持续推进清洁运营等。

蒋明燊表示，在物流车队电气化转型方面，DHL快递中国区走在全球前列。中国区氢能源卡车车队近日正式投入运营。车队由8台氢能源卡车组成，月度运营总里程将超过2万公里，预计每年可减少碳排放超过170吨。

谈到数字化转型，蒋明燊说，中国技术发展正帮助企业提高客户满意度、员工参与度和运营效率。从快递员手中的高效扫描仪，到符合人体工程学的设施设备，DHL快递中国区集纳融合了数字化技术和设备。

蒋明燊认为，中国科技创新将继续为物流行业创造大量机遇，期待与中国伙伴共同探索在无人机商业服务领域合作的可能性。

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