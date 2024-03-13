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拜登锁定美国总统选举民主党总统候选人提名

2024年03月13日09:03 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月12日电（记者熊茂伶　胡友松）据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登12日锁定美国2024年总统选举民主党总统候选人提名。

　　拜登当天在佐治亚州和密西西比州民主党初选中获胜，累计锁定的今年民主党全国代表大会党代表票数已超过半数。这意味着，他将再次成为民主党总统候选人。拜登发表声明，感谢选民再次让他代表民主党出战，同时攻击共和党对手、前总统特朗普。

　　另据美国媒体测算，特朗普在佐治亚州和密西西比州共和党初选中胜出，他接近锁定今年共和党总统候选人提名，预计将再次同拜登在大选中对阵。美国2020年总统选举中，拜登获胜，但特朗普拒绝承认败选，并宣称存在大规模选举舞弊。

　　12日，佐治亚、密西西比、华盛顿等州和领地举行初选。截至发稿时，美国媒体还没有公布除佐治亚州和密西西比州以外其他地方的初选测算结果。

　　特朗普和拜登近期各自在佐治亚州举行竞选活动，相互大肆攻击，拉开对决序幕。《纽约时报》文章写道：二人对决正式开启，这将是“一场痛苦、残酷和漫长的竞争”。

　　初选是美国总统选举的第一阶段，将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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