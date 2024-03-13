人民网曼谷3月12日电 （记者杨一）第八届陈振传基金会—南洋理工大学领导力提升高端论坛日前在新加坡举行，15所中国高校的代表受邀出席。该论坛由新加坡南洋理工大学公共管理研究生院主办，旨在进一步加强南洋理工大学与中国高校之间的交流与合作。

今年的论坛以“数字时代的教育变革与全球领导力”为主题。中国驻新加坡大使馆教育处公使衔参赞韩骏在论坛上表示，南洋理工大学公共管理研究生院多年来积极扩大硕士学位项目和研修班，为中国的人才培养作出了卓有成效的贡献。陈振传基金会—南洋理工大学领导力提升高端论坛的举办，有助于推进中国与新加坡高校在学术交流、产学研究等方面的合作。

南洋理工大学协理副校长暨南洋公共管理研究生院院长刘宏表示，在人工智能、大数据、金融科技等领域，中国的创新和应用值得新加坡学习借鉴。大学在培养人才方面具有特殊重要性，新中两国高校之间的对话论坛给两国年轻人才创造了互学互鉴的平台。

据了解，在今年的陈振传基金会—南洋理工大学领导力提升高端论坛举办之后，参会人员还将前往马来西亚，参访厦门大学马来西亚分校、马来亚大学以及马来西亚中资企业等。

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