新华社耶路撒冷3月12日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方12日发表声明说，自去年10月以色列和黎巴嫩真主党爆发新一轮冲突以来，以军共袭击了4000多个该组织目标。

声明说，过去5个月，以色列国防军从地面袭击了3100多个黎巴嫩真主党目标，从空中袭击了1200多个该组织目标。这些目标位于黎巴嫩和叙利亚境内，包括武器储存设施、军事建筑以及作战指挥和控制中心。

声明说，自去年10月以来，以军共打死300多名真主党武装人员，其中包括5名高级指挥官，另有750多人被击伤，“削弱了真主党空中和地面攻击能力及其指挥系统”。

据以色列媒体和军方12日消息，以北部当天遭受两轮、共计约100枚来自黎巴嫩方向的火箭弹袭击。黎巴嫩媒体当天晚些时候报道说，以军对黎东部巴勒贝克地区实施空袭，造成至少1人死亡。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党随后经常向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。据联合国人道主义事务协调厅数据，本轮以黎冲突已造成8.2万黎居民流离失所。以色列方面说，冲突造成以北部边境8万居民逃离家园。

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