从新疆博州赛里木湖的生态蓝，到内蒙古呼和浩特敕勒川草原的满眼绿，再到甘肃敦煌熔盐塔式光热电站的“向日葵”黄……在美丽中国建设的征程中，定将有更多的绚丽颜色加入大自然的调色盘，绘就人与自然和谐共生的壮丽图景。

(责编：崔译戈、张悦)