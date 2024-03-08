人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国文创产品在世界青年大会引关注

2024年03月08日14:36 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国青年代表团参加第四届世界青年大会框架内青年艺术展销会活动。中国代表团成员供图
中国青年代表团参加第四届世界青年大会框架内青年艺术展销会活动。中国代表团成员供图
123456789

人民网索契3月7日电 （记者杨倩） 当地时间3月4日至5日，2024世界青年大会框架下活动——青年艺术展销会在索契举行。

中国代表团带来的瓷器、剪纸、皮影、竹扇、春联、刺绣、国画、大熊猫玩偶等文创产品吸引了各国青年的兴趣。展台前人头攒动，产品很快被抢购一空。

(责编：燕勐、刘慧)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部