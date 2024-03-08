人民网索契3月7日电 （记者杨倩） 当地时间3月4日至5日，2024世界青年大会框架下活动——青年艺术展销会在索契举行。

中国代表团带来的瓷器、剪纸、皮影、竹扇、春联、刺绣、国画、大熊猫玩偶等文创产品吸引了各国青年的兴趣。展台前人头攒动，产品很快被抢购一空。