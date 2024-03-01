鲍志鹏

日前，第60届慕尼黑安全会议在德国慕尼黑落下帷幕。此次会议期间，“中国专场”受到国际舆论广泛关注。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界发展正经历百年未有之大变局。新兴国家和发展中国家的群体性崛起正在重塑着国际格局，国际力量结构正经历着前所未有的转型与变化。与此同时，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字仍然突出，大国协调失序，集团对抗回归，全球军备竞赛、核扩散威胁上升，恐怖主义、气候变化等非传统安全挑战日益增加，全球安全体系的碎片化、空心化问题进一步突出，世界正进入新的动荡变革期。国际社会迫切希望找到世界长治久安的根本之策。

作为当今世界的最大变量，中国对促进全球安全，维护世界稳定起到至关重要的作用。中国不断为推动全球安全治理体系变革建言献策，传递出建设性正能量。

近年来，中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，不断完善全球治理体系，为破解全球安全治理难点与困境贡献了中国智慧和中国方案，为不确定、不稳定性上升的国际局势注入确定性和稳定性。

目前，共建“一带一路”倡议提出十年来，中国已同150多个国家、30多个国际组织签署合作文件，成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，为塑造一个包容的世界发挥了重要作用。全球发展倡议已得到100多个国家和联合国等国际组织的支持，为推动全球共同发展注入中国动力。全球安全倡议已明确写入众多中国同有关国家和组织交往的双边、多边文件，为世界提供了维护和平、获得平等发展机会的新思路。全球文明倡议推动文明交流互鉴，为推动人类文明进步和世界和平发展注入动力。中国以实际行动为促进全球安全，维护世界稳定贡献力量。

安全不是你输我赢，你强我弱的“零和”游戏。随着现代科学技术的日益发展，人类社会面临的安全问题日益复杂。全球化时代，各国命运休戚与共。和平不可分割，安全不可分割。全球安全治理体系需要大国的引领，世界稳定离不开大国的维护。

安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。一方面，在国际秩序加速重构，大国关系深度调整的大环境下，国际社会共同推进联合国2030可持续发展议程，维护世界经济增长的韧性，缩小贫富差距，解决全球发展不均衡、不充分的问题，需要各国共同营造安全、稳定的国际环境。另一方面，发展是安全的保障，促进全球安全离不开发展的支撑。实现共同、综合、可持续的安全，必须积极依靠发展，发展的问题只有通过发展来解决。发展中国家的群体性崛起，“全球南方”的地位提升，为推动全球治理体系转型，推动国际关系民主化注入活力。

团结就是力量，分裂没有出路。中国将成为推动大国合作，应对热点问题，加强全球治理，促进全球增长的稳定力量。各国应对全球安全挑战时，也只有摒弃你得我失、你输我赢的零和思维，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观念，坚持以全人类共同价值为引领，坚持开放包容、合作共赢的心态，才能共同创造一个更安全的世界。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所助理研究员）

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