人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际观察：中国为动荡世界注入稳定力量

鲍志鹏
2024年03月01日15:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号

日前，第60届慕尼黑安全会议在德国慕尼黑落下帷幕。此次会议期间，“中国专场”受到国际舆论广泛关注。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界发展正经历百年未有之大变局。新兴国家和发展中国家的群体性崛起正在重塑着国际格局，国际力量结构正经历着前所未有的转型与变化。与此同时，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字仍然突出，大国协调失序，集团对抗回归，全球军备竞赛、核扩散威胁上升，恐怖主义、气候变化等非传统安全挑战日益增加，全球安全体系的碎片化、空心化问题进一步突出，世界正进入新的动荡变革期。国际社会迫切希望找到世界长治久安的根本之策。

作为当今世界的最大变量，中国对促进全球安全，维护世界稳定起到至关重要的作用。中国不断为推动全球安全治理体系变革建言献策，传递出建设性正能量。

近年来，中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，不断完善全球治理体系，为破解全球安全治理难点与困境贡献了中国智慧和中国方案，为不确定、不稳定性上升的国际局势注入确定性和稳定性。

目前，共建“一带一路”倡议提出十年来，中国已同150多个国家、30多个国际组织签署合作文件，成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，为塑造一个包容的世界发挥了重要作用。全球发展倡议已得到100多个国家和联合国等国际组织的支持，为推动全球共同发展注入中国动力。全球安全倡议已明确写入众多中国同有关国家和组织交往的双边、多边文件，为世界提供了维护和平、获得平等发展机会的新思路。全球文明倡议推动文明交流互鉴，为推动人类文明进步和世界和平发展注入动力。中国以实际行动为促进全球安全，维护世界稳定贡献力量。

安全不是你输我赢，你强我弱的“零和”游戏。随着现代科学技术的日益发展，人类社会面临的安全问题日益复杂。全球化时代，各国命运休戚与共。和平不可分割，安全不可分割。全球安全治理体系需要大国的引领，世界稳定离不开大国的维护。

安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。一方面，在国际秩序加速重构，大国关系深度调整的大环境下，国际社会共同推进联合国2030可持续发展议程，维护世界经济增长的韧性，缩小贫富差距，解决全球发展不均衡、不充分的问题，需要各国共同营造安全、稳定的国际环境。另一方面，发展是安全的保障，促进全球安全离不开发展的支撑。实现共同、综合、可持续的安全，必须积极依靠发展，发展的问题只有通过发展来解决。发展中国家的群体性崛起，“全球南方”的地位提升，为推动全球治理体系转型，推动国际关系民主化注入活力。

团结就是力量，分裂没有出路。中国将成为推动大国合作，应对热点问题，加强全球治理，促进全球增长的稳定力量。各国应对全球安全挑战时，也只有摒弃你得我失、你输我赢的零和思维，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观念，坚持以全人类共同价值为引领，坚持开放包容、合作共赢的心态，才能共同创造一个更安全的世界。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所助理研究员）

(责编：王禹蘅、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部