人民网索契3月7日电 （记者杨倩） 当地时间3月6日，第四届世界青年大会在俄罗斯“冬奥之城”索契闭幕。俄罗斯总统普京出席闭幕式并致辞。

本届世界青年大会于3月1日至7日在索契奥林匹克公园举办，共有来自188个国家和地区的2万多名青年参加。