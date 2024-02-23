新华社北京2月23日电 全国人大常委会副委员长雪克来提·扎克尔23日在京会见摩洛哥全国自由人士联盟政治局委员、众议院副议长本·欧麦尔率领的摩全国自由人士联盟干部考察团。双方就深化两国关系、密切立法机构和政党交往等交换意见。

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