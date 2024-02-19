新华社基辅/莫斯科2月18日电 题：战略要地易手 俄乌冲突往哪走

新华社记者李东旭 赵冰

俄罗斯国防部长绍伊古17日向俄总统普京报告说，俄军已完全控制乌克兰军队的重要防御枢纽阿夫杰耶夫卡市。当天凌晨，乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基在社交媒体上宣布，为了避免乌军被包围并保护乌军官兵，他决定将乌军从乌东部阿夫杰耶夫卡撤离至更有利防线进行防御作战。

舆论认为，乌克兰危机升级两周年之际，夺取阿夫杰耶夫卡是俄军去年5月攻克交通要地阿尔乔莫夫斯克（乌方称巴赫穆特）以来，前线发生的最大变化。分析人士指出，俄方目前攻势猛烈，乌方因美西方军事援助迟迟未到而陷入弹药短缺困境，致使阿夫杰耶夫卡易手。俄方在战场上掌握一定主动权，但未来局势仍存在不确定性。

俄军控制要地

阿夫杰耶夫卡位于顿涅茨克市以北15公里处。从2014年乌克兰危机爆发到2022年危机升级之间的8年，乌军在阿夫杰耶夫卡修筑大量工事。俄《观点报》称，乌军将阿夫杰耶夫卡打造成顿巴斯地区第二道防线的前沿阵地，是乌军在这一地区主要防御区之一。

自去年10月初以来，俄军对乌东部的阿夫杰耶夫卡、库皮扬斯克、马林卡、巴赫穆特等地乌军防线发动新一轮大规模攻势。

2月7日，消防员在乌克兰基辅为被导弹碎片击中的居民楼灭火。综合乌克兰各地官方消息，俄罗斯军队7日对乌首都基辅等地发动的新一轮空袭造成5人死亡、51人受伤。新华社发（罗曼·佩图什科夫摄）

俄国防部17日晚在社交媒体发文说，绍伊古当天向普京汇报说，俄军已完全控制阿夫杰耶夫卡市，目前正采取措施继续肃清市内的乌军人员，并包围仍滞留在阿夫杰耶夫卡焦化厂中的乌军部队。他表示，控制阿夫杰耶夫卡使前线能够远离顿涅茨克市，从而大大降低乌军攻击顿涅茨克市的威胁。

瑟尔斯基表示，驻守阿夫杰耶夫卡的乌军已履行作战任务，令俄军最精良部队和装备遭受严重损失。移防后，乌军正在采取措施稳定前线局势，巩固新的阵地。乌武装部队总参谋部18日上午在社交媒体发文称，乌军在阿夫杰耶夫卡方向仍在战斗。

乌军“弹药饥渴”

分析人士认为，俄方攻势猛烈，令乌克兰作战部队疲于应付，加上乌方弹药短缺，最终导致阿夫杰耶夫卡易手。负责阿夫杰耶夫卡防御作战的乌军指挥官亚历山大·塔尔纳夫斯基17日凌晨在社交媒体发文称，在俄军以十比一的炮火优势进攻和不断轰炸下，撤军是乌军唯一正确抉择。

奥地利军事专家马库斯·赖斯纳上校分析说，“弹药饥渴”正日益成为乌军面临的严重问题，主要原因是美国国会两党之间存在争议，武器供应不足。另外，欧盟方面原本打算在3月前向乌克兰交付100万发炮弹，现在也只能提供一半，对战局产生了影响。另据乌媒报道，乌作战指挥官称，驻守阿夫杰耶夫卡的乌军弹药枯竭，而且在严冬环境下，火炮故障率高。

还有分析说，乌方选择在慕尼黑安全会议期间宣布从阿夫杰耶夫卡撤军，想借机向西方施压“解锁”军援。乌克兰总统泽连斯基17日在该会议上发表讲话说，对乌克兰提供的武器出现“赤字”，特别是弹药和远程武器，美国军援“至关重要”。

2月16日，在德国慕尼黑，慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在第60届慕尼黑安全会议（慕安会）开幕式上致辞。新华社记者张帆摄

不过，围绕对乌军援，美国国内民主、共和两党意见不一。美国总统拜登17日同泽连斯基通电话时，指责国会在对乌援助上不作为，并强调国会需尽快批准白宫提出的特别拨款请求。

美国有线电视新闻网报道说，乌军去年发起的反攻正面临重重困难，而西方国家对乌援助的意愿也在动摇。尽管白宫方面一再施压，国会共和党人能否批准对乌军援仍存在很大不确定性。随着数月来加沙冲突不断升级外溢，有观点担忧乌克兰在西方国家外交事务中的重要性正在下降。

战事仍不明朗

美国《纽约时报》刊文分析说，阿夫杰耶夫卡是乌克兰防御体系中的重要关键点，该地失守对乌军而言可谓“具有战略和象征意义的双重打击”。俄军控制该地为其有效调动部队和装备创造机会，并可能将视线转向西北方向的乌军后勤枢纽——波克罗夫斯克市（俄方称红军城）。

美国智库战争研究所17日发布分析报告说，西方国家对乌军援的迟滞可能将进一步严重制约乌军的防空能力，从而使得俄军能复制在阿夫杰耶夫卡战事中起到重要作用的近距离空中支援。

这是2月15日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约防长会现场。为期一天的北约成员国国防部长会议15日在比利时首都布鲁塞尔结束。会议就加强北约的威慑和防御以及对乌克兰的支持等问题展开讨论。新华社记者赵丁喆摄

不过，未来战事走向仍不明朗。美国智库外交政策研究所欧亚项目高级研究员罗布·李说：“关键问题在于乌军此次撤退付出了多大代价，以及乌军下一个防线的强度。”

乌克兰国家战略研究所军事分析师尼古拉·比利耶斯科夫指出，俄军控制阿夫杰耶夫卡后将掌握一定主动权，但自身也面临人员和装备短缺的问题，俄军在该市的进展或许难以转化为整个战局的重大胜利。

另有乌方分析人士认为，从阿夫杰耶夫卡撤军并不会动摇乌军在东部的整个防线。一方面，乌方将继续利用第二道防线组织防御和反击；另一方面，此次撤军体现乌军在新阶段的作战策略，乌军接下来将主要利用无人机、电子战设备和防御工事最大限度消耗俄军，打击对方后勤补给，而非与俄军在正面战场比拼消耗。（参与记者：邓仙来）

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