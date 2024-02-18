中国文化展台前挤满了当地民众。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿2月17日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使馆与史密森美国艺术博物馆第十次合作举办“欢乐春节”家庭日活动，吸引上万名美国民众前来体验中国传统节庆文化的独特魅力。

当天，美国艺术博物馆科戈德庭院里面红灯笼高悬，中国结、福字、窗花、“欢乐春节”的海报随处可见，洋溢着吉祥喜庆的节日气氛，浓浓的年味感染了活动现场的美国民众。演员们表演了舞狮、传统舞、古筝演奏、抖空竹等节目，精彩的表演赢得阵阵掌声和叫好声。在现场，美国当地民众还参与了汉服、书法、剪纸、拓印年画等中国文化体验项目。

许多民众都是携家带口一同前来，他们表示很高兴参加春节庆祝活动。26岁的皮埃尔表示，中国文化历史悠久、充满活力，这是他第一次体验中国新年，他觉得这样的活动非常有趣。皮埃尔说：“我喜欢欣赏不同的舞蹈、传统乐器演奏，这让我想去中国旅行，更多地体验中国文化。”

据了解，近年来，中国驻美国大使馆与美国艺术博物馆精心策划、共同打造的“欢乐春节”活动已成为华盛顿地区知名的春节庆祝活动。中国驻美国大使馆陈春梅公参表示，春节传承了和平、和睦、和谐的中华传统文化理念，春节走向世界，是中华文明与不同文明交流互鉴、“美美与共”的生动体现。

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