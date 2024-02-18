人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“欢乐春节”走进美国艺术博物馆

2024年02月18日10:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国文化展台前挤满了当地民众。人民网记者 李志伟摄
中国文化展台前挤满了当地民众。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿2月17日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使馆与史密森美国艺术博物馆第十次合作举办“欢乐春节”家庭日活动，吸引上万名美国民众前来体验中国传统节庆文化的独特魅力。

当天，美国艺术博物馆科戈德庭院里面红灯笼高悬，中国结、福字、窗花、“欢乐春节”的海报随处可见，洋溢着吉祥喜庆的节日气氛，浓浓的年味感染了活动现场的美国民众。演员们表演了舞狮、传统舞、古筝演奏、抖空竹等节目，精彩的表演赢得阵阵掌声和叫好声。在现场，美国当地民众还参与了汉服、书法、剪纸、拓印年画等中国文化体验项目。

许多民众都是携家带口一同前来，他们表示很高兴参加春节庆祝活动。26岁的皮埃尔表示，中国文化历史悠久、充满活力，这是他第一次体验中国新年，他觉得这样的活动非常有趣。皮埃尔说：“我喜欢欣赏不同的舞蹈、传统乐器演奏，这让我想去中国旅行，更多地体验中国文化。”

据了解，近年来，中国驻美国大使馆与美国艺术博物馆精心策划、共同打造的“欢乐春节”活动已成为华盛顿地区知名的春节庆祝活动。中国驻美国大使馆陈春梅公参表示，春节传承了和平、和睦、和谐的中华传统文化理念，春节走向世界，是中华文明与不同文明交流互鉴、“美美与共”的生动体现。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：于洋、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部