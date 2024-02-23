人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：将继续为国内省市开展对外交流合作牵线搭桥

2024年02月23日17:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月23日电（记者冯歆然）外交部发言人毛宁23日表示，新的一年，中国将在推进中国式现代化的进程中为各国提供更多机遇。外交部也将继续为国内省市开展对外交流合作牵线搭桥，服务高质量发展。

　　当日例行记者会上，有记者问：2023年，中国有20多座城市生产总值超过万亿元人民币，不少中国省市的经济体量已相当于一些中小国家。中国各省区市正在持续推进高水平对外开放，希望加强同外界交流合作。同时，世界也愈发希望了解“北上广”之外的中国各地，进而读懂中国。外交部将为地方省市加强国际交流合作发挥什么作用？

　　毛宁说，2023年，全国31个省区市中，GDP万亿城市从24个扩容至26个。地方经济的源源“活水”，共同汇聚起中国经济的“大海”，也显示了中国发展的活力和潜力。

　　毛宁表示，过去一年，外交部在陕西、四川、浙江、上海、海南等地举办主场外交和大型涉外活动，邀请多位外国领导人访华期间到中国地方省市走一走、看一看，有力提升地方省市的国际知名度；通过区域机制搭建合作平台，中非合作论坛、中阿合作论坛、中拉论坛、中国－中东欧国家合作、澜湄合作、中国－中亚合作走进多个省市，为深化经贸、产业、绿色、人文等领域合作提供助力；通过“驻华使节地方行”等活动，为地方重大产业与国际对接开拓新的渠道。

　　“外交部始终围绕国家重大发展战略，紧扣地方发展需求，服务高水平对外开放，让世界看到丰富多彩、充满活力的中国，也让中国地方省市走向世界。”毛宁说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部