新华社北京2月23日电（记者冯歆然）外交部发言人毛宁23日表示，新的一年，中国将在推进中国式现代化的进程中为各国提供更多机遇。外交部也将继续为国内省市开展对外交流合作牵线搭桥，服务高质量发展。

当日例行记者会上，有记者问：2023年，中国有20多座城市生产总值超过万亿元人民币，不少中国省市的经济体量已相当于一些中小国家。中国各省区市正在持续推进高水平对外开放，希望加强同外界交流合作。同时，世界也愈发希望了解“北上广”之外的中国各地，进而读懂中国。外交部将为地方省市加强国际交流合作发挥什么作用？

毛宁说，2023年，全国31个省区市中，GDP万亿城市从24个扩容至26个。地方经济的源源“活水”，共同汇聚起中国经济的“大海”，也显示了中国发展的活力和潜力。

毛宁表示，过去一年，外交部在陕西、四川、浙江、上海、海南等地举办主场外交和大型涉外活动，邀请多位外国领导人访华期间到中国地方省市走一走、看一看，有力提升地方省市的国际知名度；通过区域机制搭建合作平台，中非合作论坛、中阿合作论坛、中拉论坛、中国－中东欧国家合作、澜湄合作、中国－中亚合作走进多个省市，为深化经贸、产业、绿色、人文等领域合作提供助力；通过“驻华使节地方行”等活动，为地方重大产业与国际对接开拓新的渠道。

“外交部始终围绕国家重大发展战略，紧扣地方发展需求，服务高水平对外开放，让世界看到丰富多彩、充满活力的中国，也让中国地方省市走向世界。”毛宁说。

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