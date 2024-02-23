新华社新加坡2月23日电 通讯｜中国大飞机C919海外首秀引关注

新华社记者刘春涛

在20日开幕的新加坡航展上，中国生产的大型客机C919和支线飞机ARJ21首次亮相，引发专业观众和各国媒体高度关注。

早在18日的媒体会上，新加坡航展主办方埃克斯佩里亚会展公司已对中国企业和C919飞机参展情况进行了重点介绍。在记者提问环节，中国相关企业和参展机型被多次提及。

航展开幕当天，展馆内C919制造商中国商飞公司的展台前人头攒动。在众多业内人士和媒体见证下，中国西藏航空公司与中国商飞公司签署40架C919“高原型”飞机订单，成为这一机型的启动客户。C919“高原型”是C919飞机系列化发展的重要机型之一，在C919基本型的基础上，通过缩短机身和改装，满足高原地区运输要求。

同日下午，C919在国际专业观众面前进行正式飞行表演，这是中国国产大飞机首次在海外航展上进行飞行表演。

记者20日在室外静态展示区看到，中国东方航空公司运营的一架C919飞机正开放参观，准备进入机舱的观众排起了长队。一些业内人士围着C919仔细观察，并不时拍照记录。

C919本次海外亮相受到英国路透社、新加坡《商业时报》等国际媒体广泛关注。路透社提及，在航展预演飞行中展示的商业客机包括中国的C919和欧洲空中客车公司的客机。

一名在新加坡从事私人飞机业务的业内人士对新华社记者说，中国航空业相关规则非常严格，C919飞机顺利投入商业运营意味着它已具备非常高的水平。中国大飞机在东南亚尤其是印度尼西亚拥有较大市场，这些地方经济发展速度快、人口多，许多飞机需要更新换代，有很大市场需求。

同样参加航展的广东优翼航空技术有限公司是一家面向全球客户提供航空仿真解决方案的企业。该公司副总裁王林表示，C919飞机投入运营将极大助力中国模拟飞行器行业发展，企业会根据未来发展需要设计对口的模拟器型号。

在静态展示区，由中国商飞公司研发制造并已交付印尼翎亚航空的ARJ21客机也引来众多参观者。

据中国商飞公司介绍，ARJ21在2016年首航，2022年ARJ21交付首家海外客户印尼翎亚航空，2023年完成印尼首航。截至目前，由印尼翎亚航空运营的两架ARJ21飞机以雅加达为基地，服务于雅加达-吉隆坡、雅加达-新山、雅加达-巴厘岛、雅加达-日惹4条航线，安全载客已超10万人次。

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