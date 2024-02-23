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“丝路瓷行”特展和新春音乐会亮相布鲁塞尔

2024年02月23日13:51 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔2月22日电（记者潘革平）“丝路瓷行”——中国景德镇陶瓷文化特展22日在布鲁塞尔中国文化中心开幕。当晚，2024布鲁塞尔中国文化中心新春音乐会也在中心奏响乐章。170余位中外嘉宾出席上述活动。

“丝路瓷行”特展共展出45件具有代表性的景德镇陶瓷艺术作品，通过五个主题，展示中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。展览以陶瓷语言促进民心相通，构筑中比文化和友谊之桥。特展将于3月13日闭幕。

出席展览开幕式的中国驻比利时大使馆临时代办吴刚在致辞中说，陶瓷作为中华文化瑰宝，历史上通过陆上和海上丝绸之路远销海外，成为世界认识中国的文化载体和符号。景德镇市副市长崔素香在视频致辞中表示，景德镇将积极融入共建“一带一路”倡议，传承陶瓷文化。期待通过本次展览，加深布鲁塞尔和景德镇两座文化名城的交流，促进民心相通。

2024布鲁塞尔中国文化中心新春音乐会由来自比利时、中国、西班牙以及哈萨克斯坦的艺术家联合演出，观众们在中西乐声交织中庆祝龙年春节。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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